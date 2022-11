LEG kappt Investitionen und stellt Neubau ein

Aufgrund des veränderten Marktumfelds kündigt die LEG Immobilien einen Strategiewechsel an und präzisiert ihre Gewinnprognose. Für das Gesamtjahr prognostizieren die Düsseldorfer einen FFO I innerhalb der Bandbreite von 475 bis 485 Millionen Euro zu erreichen.

.

Im Dreimonatszeitraum Juni bis September erwirtschaftete der MDAX-Konzern einen FFO I von 132,9 Millionen Euro nach 116 Millionen Euro im Vorjahr. Je Aktie betrug er 1,79 nach 1,59 Euro und übertraf damit die Konsensschätzung. Der bereinigte operative Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes EBITDA) betrug 162,2 Millionen Euro nach 139 Millionen. Aber der Ausblick fällt aufgrund des veränderten Marktumfelds nun deutlich pessimistischer aus.



"Auch an uns gehen Ukraine- und Energiekrise, Zinsanstieg und gestiegene Baukosten nicht spurlos vorbei, worauf wir mit einer Anpassung unserer Geschäftsstrategie und hoher Kostendisziplin reagieren. Wir wollen nur das ausgeben, was wir selbst einnehmen. Wir werden 2023 die Investitionen pro Quadratmeter nominal etwa auf das Niveau von 2019 zurückführen – das ist eine Größenordnung, die es uns auch weiterhin ermöglicht, gutes, zeitgemäßes und bezahlbares Wohnen anzubieten.“, erläutert Lars von Lackum, CEO der LEG Immobilien SE. Zur weiteren Stärkung der Liquidität hat das Unternehmen beschlossen, keine weiteren Ankäufe vorzunehmen und das Projektentwicklungsgeschäft, das schon bisher nicht zum Kerngeschäft zählte, aufzugeben.



Unter den derzeitigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen gilt für 2023: „Cash is king“. Daher hat der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, die Geschäftsstrategie für die Dauer der aktuellen Krise anzupassen und noch deutlicher auf Kapitaleffizienz und Zukunftsfestigkeit zu fokussieren.



Ein wesentlicher Treiber der angepassten Strategie ist die Reduktion der Bestandsinvestitionen je Quadratmeter. Für 2023 prognostiziert die Gesellschaft dabei Investitionen in Höhe von 35 Euro/m². Gegenüber der ursprünglichen Planung für 2022 in Höhe von 46 bis 48 Euro/m² entspricht das einer realen Reduktion von mehr als 40 Prozent im Jahr 2023. Diesem Wert liegt eine angenommene Baukostensteigerung von rund 15 Prozent zugrunde. Gleichzeitig erwartet das Unternehmen für 2023 ein robustes Mietwachstum von 3,3 bis 3,7 Prozent (l-f-l). Zudem ist die Umsetzung eines Kostensenkungsprogrammes geplant, das ein Volumen von mehr als 10 Millionen Euro hat.



Die Entwicklung von Neubauprojekten ist kapitalintensiv und vor dem Hintergrund steigender Baukosten und -zinsen, unsicherer Förderbedingungen und steigender Umweltanforderungen vor allem im Segment „bezahlbarer Wohnraum“ nicht mehr darstellbar. Menschen mit kleinem und mittlerem Einkommen – und das sind die Kunden der LEG – können sich Neubaumieten vor diesem Hintergrund schlicht nicht mehr leisten. Für das Unternehmen ist die Projektentwicklung nicht Bestandteil des Kerngeschäfts, so dass der Run-off zügig umgesetzt werden kann. Das Unternehmen stellt seine Neubaumaßnahmen dementsprechend nach der Fertigstellung bereits begonnener Projekte ein.



Darüber hinaus will sich das Wohnungsunternehmen als Nettoverkäufer platzieren. Im aktuellen Umfeld tätigt die LEG keinerlei Ankäufe mehr. Zudem läuft die Vermarktung von mehr als 5.000 Wohnungen, die nicht mehr zum Portfolio passen. Aufgrund der abwartenden Haltung eines Großteils der Investoren hat das Unternehmen bisher allerdings erst rund 470 Wohnungen veräußert (Stand: 10. November 2022). Gefragt sind vornehmlich kleine Losgrößen bis hin zu einzelnen Gebäuden, wodurch sich die Verkaufsprozesse sehr aufwändig gestalten. Erfreulich ist, dass dabei insgesamt Preise auf Höhe des Buchwertes erzielt werden konnten.



Die Anpassung der Geschäftsstrategie hat auch Auswirkungen auf die wesentlichen Steuerungsgrößen, an denen sich die LEG künftig orientieren wird. So ist die bisher wichtigste Kennzahl, der FFO I, von der Höhe der Aktivierung der in den Bestand getätigten Investitionen abhängig. Aufgrund der stark gestiegenen Finanzierungskosten knüpft das Unternehmen daher den Unternehmenserfolg für 2023 an den AFFO, der unabhängig von der Höhe der Aktivierungsquote ist und damit deutlich besser den erwirtschafteten und frei verfügbaren Cashflow reflektiert. Der AFFO entspricht den um aktivierte CapEx-Maßnahmen adjustierten FFO I. Für 2023 erwartet die Gesellschaft einen AFFO in der Bandbreite von 110 bis 125 Millionen Euro (Erwartung für 2022: 70 bis 80 Millionen Euro).



Insbesondere die verstärkte Ausrichtung der Geschäftsstrategie an höchstmöglicher Kapitaleffizienz wird im Jahr 2023 voraussichtlich zu einer Entwicklung des nunmehr nicht mehr maßgeblichen FFO I unterhalb der aktuellen Markterwartung führen. Auf Basis der Wirtschaftsplanung ergibt sich für das Jahr 2023 ein rechnerischer FFO I der LEG Immobilien SE in einer Bandbreite von 425 bis 440 Millionen Euro.



Zudem wird die Ausschüttung der Dividende für das Geschäftsjahr 2023 ebenfalls an der neuen cash-orientierten Kennzahlensystematik ausgerichtet werden. Dabei ist geplant, die Ausschüttung der Dividende an zwei Komponenten zu messen: In Abhängigkeit vom Marktumfeld sollen zum einen 100% Prozent des AFFO und zum anderen ein Anteil aus von Immobilienverkäufen erzielten Nettoerlösen ausgeschüttet werden.