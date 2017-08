LEG Immobilien kauft zwei Portfolios mit 1.400 Wohneinheiten

Die LEG Immobilien AG konnte zwei weitere Portfolios mit insgesamt rund 1.400 Wohneinheiten erwerben, darunter das Portfolio der Düsseldorfer Ton- und Ziegelwerke AG. Neben dem Düsseldorfer Markt verteilen sich die Immobilien auf die Märkte wie Dortmund, Essen oder Wuppertal. Bei einem Kaufpreis von rund 98 Millionen Euro liegt die anfängliche Netto-Mietrendite bei 5,8 Prozent. Der Leerstand liegt aktuell bei über 25 Prozent, so dass hier signifikantes Wertsteigerungspotenzial besteht.

.

Diese Akquisitionen umfassen den Erwerb eines Portfolios von 1.145 Wohneinheiten, das sich laut der LEG in einer klassischen Turnaround-Situation befindet und einen kurzfristigen Leerstand von über 30 Prozent aufweist. Zusätzlich konnte das Portfolio der Düsseldorfer Ton- und Ziegelwerke AG mittels eines Übernahmeangebots an die Aktionäre der Gesellschaft erworben werden. In dieser Sondersituation konnte die Wohnungsgesellschaft ein qualitativ sehr hochwertiges Portfolio von 250 Wohneinheiten, die sich vorwiegend in Düsseldorf befinden, ankaufen.



Die LEG geht davon aus, dass sich diese Transaktionen auch nach vollständigem Abschluss der Finanzierung von Beginn an weiter positiv auf den FFO pro Aktie auswirken werden.



Insgesamt konnte die LEG seit Jahresbeginn rund 3.500 Wohneinheiten in den Kernmärkten ankaufen. Auch für den weiteren Jahresverlauf bleibt die LEG zuversichtlich, das wertsteigernde externe Wachstum weiter fortsetzen zu können. Aktuell befinden sich weitere Portfolios in der konkreten Prüfungsphase.