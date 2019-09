LEG Immobilien zahlt Wandelanleihe zurück

Die LEG Immobilien AG übt ihr Rückzahlungsrecht für die Wandelanleihe 2014/2021 (ISIN DE000LEG1CB5, WKN LEG1CB) gemäß den Anleihebedingungen aus. Voraussetzung für die Ausübung dieser Option war, dass der XETRA-Aktienkurs der LEG seit dem 22. Juli 2019 an 20 von 30 aufeinander folgenden Handelstagen mindestens 130 % des maßgeblichen Wandlungspreises von 51,5315 Euro pro Aktie betrug. Die Gesellschaft wird die Wandelanleihe am 4. Oktober 2019 zum Nominalwert von 300 Mio. Euro zuzüglich aufgelaufener Zinsen zurückzahlen, soweit diese nicht vorher gewandelt worden ist.

Aufgrund der Tatsache, dass der Marktwert der der Anleihe unterliegenden Aktien den Nominalwert der Anleihe deutlich übersteigt, geht die Gesellschaft davon aus, dass die Ausübung des Rückzahlungsrechts eine Wandlung durch die Anleihegläubiger in neue Aktien auslösen wird. Im Falle einer vollständigen Wandlung der Anleihe entstehen rund 5,82 Mio. neue Aktien. Die Gesamtaktienanzahl erhöht sich dadurch auf bis zu 69,01 Mio. Aktien. Die neuen Aktien sind ab dem Geschäftsjahr 2019 voll dividenden- und stimmberechtigt.



Infolge der sich aus Wandlung von Fremd- in Eigenkapital ergebenden Verringerung des Verhältnisses von Nettoverschuldung zum Immobilienwert (LTV) wird die Bilanz der LEG Immobilien AG weiter gestärkt.



„Mit der Auslösung einer vorzeitigen Wandlung sichern wir das konservative Finanzierungsprofil der LEG und setzen ein klares Zeichen für eine Fortsetzung der Akquisitionsstrategie. Die LEG ist damit gut aufgestellt für den nächsten Wachstumsschritt“, so Lars von Lackum, Vorstandsvorsitzender und nach dem Ausscheiden von Eckhard Schultz Ende August nun auch neuer Finanzvorstand der LEG Immobilien AG [wir berichteten].