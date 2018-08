LEG erwirbt Portfolio mit rund 3.750 Wohnungen in Kernmärkten

Die LEG hat am 10. August kaufvertraglich vereinbart, ein Portfolio von rund 3.750 Wohnungen von Vivawest zu übernehmen. Die Standorte liegen in Kernmärkten der LEG wie beispielsweise Duisburg, Essen, Gelsenkirchen oder Hagen, wo die LEG bereits über eine bedeutende Bewirtschaftungskompetenz verfügt und dank der oftmals in unmittelbarer Nachbarschaft gelegenen Ankaufsbestände hohe Synergien realisieren kann. Eine gezielte Stärkung ihrer Marktstellung in NRW bleibt ein wesentliches Element der Wachstumsstrategie der LEG.

.

„Mit dem Ankauf von 3.750 Wohnungen in unseren Kernmärkten treiben wir unsere fokussierte Wachstumsstrategie weiter voran. Attraktive Zukäufe sind beim derzeit überschaubaren Angebot an Wohnungsbeständen keine Selbstverständlichkeit. Umso mehr freuen wir uns, mit der Transaktion unsere Marktpräsenz gezielt weiter zu stärken“, sagt LEG-CEO Thomas Hegel. „Da das akquirierte Portfolio jeweils in unmittelbaren Nachbarschaften anderer LEG-Quartiere liegt, können wir unseren neuen Mietern aus dem Stand heraus professionelle Vermietungsleistungen bieten und die Quartiersentwicklung fortsetzen.“



„Uns war es wichtig, die Bestände in gute, in der Region verankerte Hände zu geben, um den Mieterinnen und Mietern eine nachhaltige Betreuung zu garantieren“, sagt Vivawest-Geschäftsführerin Claudia Goldenbeld. „Daher freuen wir uns sehr, dass die LEG mit ihrer jahrzehntelangen wohnungswirtschaftlichen Erfahrung die kompetente Bewirtschaftung der Standorte hier fortführt. Der Verkauf ist Teil unserer Portfoliostrategie, die neben selektiven Desinvestitionen erhöhte Investitionen in Erwerbe, Modernisierungen sowie in die Errichtung von mehr als 5.000 neuen Wohnungen bis zum Jahr 2022 vorsieht.“



Das Portfolio mit ca. 240.000 m² generierte im vergangenen Geschäftsjahr Mieteinnahmen von rund 13,5 Millionen Euro. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der Genehmigung des Bundeskartellamts. Bis zum Besitzübergang, der den Mieterinnen und Mietern gesondert mitgeteilt wird, stehen diesen weiterhin die bekannten Informationskanäle und Ansprechpartner bei Vivawest zur Verfügung.