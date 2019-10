LEG übernimmt Portfolio mit rund 2.000 Wohnungen von Vivawest

Die LEG hat am 27. September kaufvertraglich vereinbart, ein Portfolio von rund 2.000 Wohnungen mit einer Gesamtfläche von rund 122.000 m² von Vivawest zu übernehmen. Die Standorte liegen im Großraum Aachen, am Niederrhein und im Ruhrgebiet. Hier verfügt das Wohnungsunternehmen bereits über einen umfangreichen Bestand. Bei knapp der Hälfte der Einheiten handelt es sich um geförderten Wohnraum. Eine gezielte Stärkung ihrer Marktstellung in NRW bleibe ein wesentliches Element der Wachstumsstrategie der LEG, betont CEO Lars von Lackum.

„Unser klarer Anspruch lautet: Wir wollen weiter wachsen. Mit dem Ankauf von sehr gut bewirtschafteten 2.000 Wohnungen von Vivawest bleiben wir auch 2019 Nettokäufer, trotz einer größeren Portfoliobereinigung im Sommer dieses Jahres. Attraktive Zukäufe sind beim derzeit überschaubaren Angebot an Wohnungsbeständen keine Selbstverständlichkeit – zumal von einem bewährten, verlässlichen Geschäftspartner und verantwortungsvollen Vermieter wie Vivawest“, sagt von Lackum.



„Der Verkauf ist Teil unserer langfristigen Portfoliostrategie, die neben selektiven Desinvestitionen deutlich erhöhte Investitionen in energetische Modernisierungen sowie in den dringend benötigten Neubau vorsieht. Wir werden bis zum Jahr 2023 mehr als 5.700 neue Wohnungen errichten, davon 20 Prozent öffentlich gefördert“ sagt die Sprecherin der Vivawest-Geschäftsführung, Claudia Goldenbeld. „Uns war es wichtig, die Bestände in die guten Hände eines regional verankerten Unternehmens zu geben, um den Mieterinnen und Mietern eine nachhaltige Betreuung zu garantieren.“



Das Portfolio generierte im Geschäftsjahr 2018 Mieteinnahmen von rund 7,1 Millionen Euro (Ist-Miete). Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der Genehmigung des Bundeskartellamts. Der Besitzübergang soll zum 1. Januar 2020 erfolgen.