LEG baut Bestand auf 12.000 Wohnungen aus

Die LEG Immobilien AG hat im Rahmen von sieben kleineren Transaktionen im vierten Quartal des Jahres 2020 insgesamt rund 600 Wohneinheiten für einen Gesamtkaufpreis von rund 97 Mio. Euro erworben – überwiegend an bereits bestehenden Standorten. Das Unternehmen hatte bereits zur Jahreshälfte ihr Ziel, rund 7.000 Wohneinheiten im Jahr 2020 zu erwerben, übererfüllt. Mit den neuen Ankäufen legt das Unternehmen jetzt noch einmal nach. Der Besitzübergang ist teilweise bereits zum 31. Dezember 2020 erfolgt und in den übrigen Fällen zeitnah in der ersten Jahreshälfte 2021 zu erwarten.

.

„Mit den aktuellen Ankäufen sind wir 2020 um rund 12.000 Wohnungen gewachsen. Wir haben dabei ein sehr hohes Wachstumstempo vorgelegt, insbesondere in den neuen Märkten außerhalb unseres Heimatmarktes NRW. Dort stärken die nun erworbenen Einheiten unsere Präsenz – gleichzeitig bauen wir unsere Marktführerschaft in NRW weiter aus. Dabei zeigen die kleineren Portfoliogrößen, dass wir in unseren neuen Märkten bereits innerhalb kurzer Zeit eine Basis geschaffen haben, um auch hier, wie in unserem Heimatmarkt NRW, kleinere Ankäufe erfolgreich und wertsteigernd bewirtschaften zu können.“, sagt Lars von Lackum, CEO der LEG Immobilien AG.



Insgesamt 200 Wohnungen befinden sich an vier Standorten in Rheinland-Pfalz – ein Großteil davon in Kaiserslautern (95) und Koblenz (57). 90 Wohnungen erweitern das Angebot der LEG in Bremen, 40 weitere das in Oldenburg. 60 angekaufte Wohnungen bietet das Unternehmen künftig zusätzlich in Wiesbaden an sowie 54 weitere in Hannover. Die neu erworbenen Bestände stärken die Marktpräsenz des Unternehmens in Nord- und Südwestdeutschland. Zudem ergänzen 131 Einheiten in Aachen sowie ein Bestand von 50 Wohnungen in Bocholt die Bestände der LEG in ihrem Heimatmarkt NRW.



Auch ihr Angebot im Bereich des zeitgemäßen, bezahlbaren Wohnens im Neubausegment, insbesondere in stark nachgefragten Märkten, will die LEG sukzessive weiter ausbauen. Vor diesem Hintergrund hat das Unternehmen 2020 vier Neubau-Projekte mit insgesamt 260 Wohnungen angekauft – alle davon an bestehenden Unternehmensstandorten. So befinden sich zwei Projekte in Köln (im Stadtteil Roggendorf 60 und in Ehrenfeld 68 Wohnungen), ein weiteres Projekt wird in Düsseldorf-Unterbach realisiert (66 Wohnungen) und eines in Holzwickede im Kreis Unna (66 Wohnungen). Mit der Fertigstellung der Projekte wird in den Jahren 2022 und 2023 gerechnet.