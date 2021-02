LEG Entwicklung ernennt Nachfolger für Burkhard Schmütz

Die LEG Entwicklung GmbH hat frühzeitig einen Nachfolger für Burkhard Schmütz bestimmt. Ab dem 01.01.2022 tritt Jost de Jager in Schmütz‘ Fußstapfen. Schmütz gehört dem Unternehmen aus Kronshagen seit der Gründung 1996 als Prokurist und zuletzt als Geschäftsführer an.

Im kommenden Jahr wird Schmütz planmäßig aus der Geschäftsführung ausscheiden. Bereits ab sofort tritt Jost de Jager als Generalbevollmächtigter in die LEG ein und unterstützt die Geschäftsführung in laufenden und neuen Projekten.



Unverändert wird Dr. Marc Weinstock der LEG-Geschäftsführung als Geschäftsführender Gesellschafter angehören. „Ich freue mich, dass Jost de Jager von nun an die Flächenentwicklung innerhalb der DSK-BIG Gruppe an verantwortlicher Stelle mitgestaltet. Durch seine beruflichen Erfahrungen in Politik und Wirtschaft ist er mit den Rahmenbedingungen der Flächenentwicklung in hervorragender Weise vertraut und kennt unsere Unternehmensgruppe bereits seit vielen Jahren“, erläutert Weinstock.



De Jager war von 2005 bis 2012 zunächst Staatssekretär und dann Minister für Wissenschaft, Wirtschaft und Verkehr in Schleswig-Holstein sowie Spitzenkandidat seiner Partei bei den Landtagswahlen. Zuvor gehörte er dem schleswig-holsteinischen Landtag neun Jahre lang als Abgeordneter an. Nach seinem Wechsel in die Wirtschaft ist er seit 2015 für die DSK-BIG Gruppe tätig und verantwortete zuletzt als Geschäftsführer die Neuaufstellung des Analyse- und Prognose-Instituts Gewos und dessen Integration in die Unternehmensgruppe. De Jager wird bis Ende des Jahres Geschäftsführer von Gewos bleiben und seine laufenden Beratungsprojekte dort weiterführen. Ab 2022 wird die heutige Mitgeschäftsführerin Carolin Wandzik das Institut alleine leiten.



Die LEG Entwicklung GmbH ist als Unternehmen der DSK-BIG Gruppe traditionell auf Flächenentwicklung in Norddeutschland spezialisiert und bewährter Partner von Kommunen bei der Erschließung von Grundstücken für die Bebauung mit Wohn- und Gewerbeimmobilien. In den vergangenen Jahren hat die LEG zudem bundesweit einen Schwerpunkt auf die Entwicklung von Konversionsflächen gelegt. Aktuelle Beispiele dafür sind die Großprojekte Dünenpark List auf Sylt und Pioneer Park in Hanau. „Die Anforderungen an die Flächenentwicklung werden komplexer. Zusammen mit Städten und Gemeinden bezahlbares und nachhaltiges Wohnen zu ermöglichen und mit Mobilität und Energieeffizienz zu verknüpfen, ist eine großartige Herausforderung“, erklärt de Jager.