2000 Wohnungen modernisiert
LEG bringt ehemaliges Adler-Projekt in Wolfsburg und Göttingen über die Ziellinie
Von Adler vor sieben Jahren begonnen, von LEG vollendet: In Wolfsburg und Göttingen hat die LEG die Modernisierung für über 2.000 Wohnungen sowie die Aufstockung um 100 neue Dachwohnungen abgeschlossen. Die Wohnungen wurde energetisch saniert und barriereärmer gestaltet.
„Trotz einiger Umstellungen und Hürden konnten wir das Projekt erfolgreich beenden. Ab jetzt gehen die Bewohnerinnen und Bewohner ihrem Alltag ohne Baustelle vor der Haustüre nach“, umschreibt Projektleiterin von Drees & Sommer, Anika Tietje, die Baumaßnahmen.
Insgesamt wurden 2.040 Wohnungen saniert. Der Fokus lag dabei auf der Modernisierung und Instandsetzung der Bestandswohnungen. „Die Wohnhäuser wurden in diesem Zuge mit Balkonen und Aufzügen ausgestattet und eine Aufwertung der Außenanlagen realisiert. Um künftig energieeffizientes Wohnen zu ermöglichen, setzte das Projekt auch auf umfängliche energetische Sanierungsarbeiten“, erklärt Tietje. Hierfür ersetzte man die bestehenden Heizungsanlagen durch neue und effizientere Anlagen. Außerdem wurden die Fassaden gedämmt, um die energetische Effizienz der Gebäude zu verbessern. Die Wohnqualität, die Barrierefreiheit und eine gesamtökologische Wohnweise für die Bewohnerinnen und Bewohner konnten so verbessert werden und sorgen damit für eine Zukunftsfähigkeit der Quartiere.
Neben den umfassenden Sanierungsarbeiten wurden zusätzlich knapp 100 neue Wohnungen gebaut – direkt auf die Bestandsgebäude aufgestockt. „Konzipiert sind die Aufstockungswohnungen in einer Holzrahmenbauweise, was eine verkürzte Bauzeit wie auch Kosteneffizienz gewährleistet“, betont Tietje. Holzrahmenelemente wurden vor dem Einbau teilvorgefertigt und konnten so zügig montiert werden. Dadurch lassen sich Bauzeiten um bis zu 50 Prozent verkürzen.
Die Aufstockungswohnungen bieten neben Kosten- und Zeitersparnis auch ökologische Vorteile: Durch das Aufbauen wird die Versiegelung freier Flächen vermieden. Diese ökologische Bauweise gewährleistet eine verbesserte Luftqualität und Biodiversität. Auf den unversiegelten Flächen kann weiterhin der Lebensraum für Pflanzen und Tiere erhalten werden. Zudem haben Grünflächen mit Baumbestand in Stadtvierteln einen Kühlungseffekt und verbessern die Wasserspeicherung im Boden. Diese Aufbauten bieten also ein neues Heim für Menschen und ermöglichen im gleichen Zuge eine klimafreundliche Planung der Außenanlagen.
Das Stadtentwicklungsprojekt wurde ursprünglich im Jahr 2018 von Adler Real Estate beauftragt, die zu diesem Zeitpunkt Eigentümerin der Quartiere war. Während der Baumaßnahmen wechselte die Trägerschaft zur LEG Immobilien Gruppe [wir berichteten]. Um den Wechsel so reibungslos wie möglich zu gestalten, fungierte der von Beginn an am Projekt beteiligte Projektsteuerer Drees & Sommer zum Zeitpunkt des Wechsels als zentraler Wissensträger für die Übertragung aller relevanten Informationen an die neue Trägerschaft.