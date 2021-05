LEG beteiligt sich an Modernisierungsoffensive in Gelsenkirchen

Menschen brauchen ein Zuhause – und das am besten zu einem fairen Preis. Um gemeinsam mit Vermietern dafür zu sorgen, dass es gerade in Zeiten des Klimaschutzes und der dafür so dringend notwendigen energetischen Sanierungen auch weiterhin zeitgemäßen und attraktiven Wohnraum gibt, der bezahlbar bleibt, hat das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung die Modernisierungsoffensive ins Leben gerufen. Daran nimmt auch das Wohnungsunternehmen LEG mit einem umfangreichen Maßnahmenpaket für insgesamt 91 Wohnungen in der Gelsenkirchener Eppmannssiedlung teil.

