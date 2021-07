LEG-Bestand: Schaden durch Hochwasserkatastrophe überschaubar

Die LEG Immobilien SE ist offensichtlich nur gering von der Hochwasserkatastrophe betroffen. Dies teilte das Unternehmen heute mit. Die hochwasserbedingten Schadensmeldungen, die eingegangen seien, betreffen überwiegend vollgelaufene Keller und Außenanlagen; nur wenige Gebäude seien massiver betroffen.

.

„Das verheerende Hochwasser in NRW und Rheinland-Pfalz, darunter auch an einigen Standorten mit LEG-Wohnungen, macht uns tief betroffen. Die notwendigen Aufräumarbeiten bei der LEG halten sich in einem überschaubaren Rahmen und kommen gut voran. Unsere besondere Sorge gilt den Menschen, die vorerst nicht in ihre Wohnungen zurückkehren können, und denen wir baldmöglichst wieder ein geborgenes Zuhause bieten möchten. Wir danken den Einsatz- und Rettungskräften vor Ort von ganzem Herzen. Was uns besonders berührt sind die große Solidarität unter unseren Mieterinnen und Mietern und das riesige Engagement der LEG-Kolleginnen und Kollegen.“, so Lars von Lackum, Vorstandsvorsitzender der LEG Immobilien SE.



Wo Wohnungen etwa aufgrund von Stromausfall oder geschädigten Treppenhäusern/ Hauszugängen vorübergehend nicht genutzt werden können, wurde den Kunden die Unterbringung im Hotel angeboten. Wo Wohnungen aufgrund von Gebäude- oder Wasserschäden länger nicht bewohnbar sind, bietet das Unternehmen nach eigenen Angaben, wo verfügbar, eine passende Ersatzwohnung an. Für die dringendsten Anschaffungen stellt die LEG in diesem Fall bei Verlust des Hausstandes 500 Euro Soforthilfe zur Verfügung. Für den Fall, dass die LEG keine eigene Leerwohnung anbieten kann, steht das Unternehmen im engen Austausch mit anderen Wohnungsunternehmen und dem Wohnungsverband VdW, die sich alle wechselseitig unterstützen. Kommt ein neuer Mietvertrag mit einem anderen Vermieter zustande, soll der Altvertrag laut LEG unbürokratisch und ohne Kündigungsfrist beendet werden können.



Unterstützung kommt auch von den LEG Stiftungen "Stiftung - Dein Zuhause hilft“ und die LEG NRW Mieter-Stiftung. Diese haben ihre Kräfte gebündelt und vorerst einen 250.000-Euro-Nothilfefonds zur Unterstützung von Mietern aufgelegt, die durch das Hochwasser ihr Hab und Gut verloren haben.