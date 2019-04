LEG baut rund 400 Wohnungen in Köln-Höhenhaus

Die LEG baut in Köln-Höhenhaus rund 400 moderne senioren- und familiengerechte Neubauwohnungen nach neuestem Wohnstandard und investiert dafür mehr als 80 Millionen Euro. Der Baubeginn ist für das Jahr 2021 angesetzt, erste Fertigstellungen sind ab 2022 vorgesehen. Dazu wird die bestehende Bebauung mit rund 200 Wohnungen abschnittsweise abgerissen und durch Neubauten ersetzt.

Geplant sind rund um das großzügige Gelände am Schlebuscher Weg moderne, barrierefreie Wohnungen mit Zentralheizung, Wärmedämmung, Aufzügen sowie Balkonen oder Terrassen. Rund ein Drittel der Neubauten werden als Sozialwohnungen oder als preisgedämpfte Wohnungen angeboten. Zudem eignet sich der Neubau für mobilitätsbehinderte Menschen sowie für betreutes und für generationenübergreifendes Wohnen. Diesen Standard zu erreichen wäre selbst mit einer umfassenden Modernisierung der Bestandsgebäude nicht möglich gewesen.



„Vorgabe unserer Planungen war, das in die Jahre gekommene Veedel durch eine spürbare Steigerung des Wohnwerts lebens- und liebenswert zu halten“, sagt LEG-Vorstandsvorsitzender Thomas Hegel. „Daher würden wir uns freuen, in dem aufgewerteten Quartier möglichst viele unserer Höhenhauser Mieter halten zu können und zugleich auch Neumieter in einem senioren- und familiengerechten Umfeld begrüßen zu dürfen.“



Für die Umgestaltung des Quartiers hatte die Wohnungsgesellschaft zwei renommierte Kölner Stadtplanungs- und Architekturbüros mit Machbarkeitsstudien beauftragt. Diese kamen übereinstimmend zu dem Schluss, dass es zur Schaffung von Wohnraum sinnvoll ist, die bestehenden Gebäude aus den 1960er Jahren durch Neubauten mit mehr als doppelt so viel Wohnungen zu ersetzen. In enger Kooperation mit der Stadt Köln wird die LEG in einem wettbewerblichen Verfahren von verschiedenen Planungsbüros die unter städtebaulichen, freiraumbezogenen und architektonischen Gesichtspunkten bestmögliche Lösung entwickeln lassen.