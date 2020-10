LEG baut bezahlbare Wohnungen in Köln-Ehrenfeld

Um neuen, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, hat das Wohnungsunternehmen LEG Immobilien ein rund 3.000 m² großes Grundstück von der Pandion Real Estate angekauft. Hier sollen 53 Mietwohnungen und 43 PKW-Stellplätze entstehen. Die Planung läuft bereits. Alle Wohnungen sollen im öffentlich-geförderten Wohnungsbau errichtet und daher im preisgünstigen Wohnungssegment angeboten werden. Die Fertigstellung ist für 2023 geplant.

„Preisgünstige Wohnungen sind auf einem stark nachgefragten Wohnungsmarkt wie Köln leider Mangelware. Wir freuen uns, dass wir mit unserem Neubauvorhaben im Ehrenveedel ein zusätzliches Angebot für gutes Wohnen zu fairen Preisen schaffen und somit unseren gesellschaftlichen Beitrag leisten können. So werden hier insbesondere Menschen mit geringem und mittlerem Einkommen ein schönes Zuhause finden können,“ so Axel Felke, Geschäftsführer der LEG Solution GmbH, einem Unternehmen der LEG-Immobilien-Gruppe.



Das neu erworbene Grundstück liegt im Ehrenveedel, einem rund 70.000 m² großen Stadtquartier in Köln-Ehrenfeld, auf dem ehemaligen Güterbahnhof mit einer guten ÖPNV-Verbindung an das Stadtzentrum.



Insgesamt sollen dort bis 2023 rund 500 Wohnungen entstehen. In diesem neu errichteten Wohnviertel wird es neben einer Kindertagesstätte und einem großen Spielplatz auch Gastronomieangebote und Einkaufsmöglichkeiten sowie einen Park und ausreichend Platz zur Erholung geben. Hierzu Klaus Küppers, Leiter der Kölner Pandion-Niederlassung: „Bei der Entwicklung lebendiger Quartiere legen wir großen Wert auf eine gute Durchmischung. Mit dem Verkauf eines Grundstücks aus unserem Neubauprojekt an die LEG geben wir den sozial geförderten Wohnungsbau in die professionellen Hände eines exzellenten Partners.“