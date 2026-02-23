Leerstehendes Textilkaufhaus: Saller investiert in Gelsenkirchen

Die Saller Unternehmensgruppe hat ein leerstehendes Textilkaufhaus in Gelsenkirchen für den eigenen Bestand gekauft. Auf dem ca. 3.500 m² großen Grundstück in der Bahnhofstraße 41 wurde Anfang des 20. Jahrhunderts ein Textilkaufhaus errichtet, welches seit dem Auszug von Primark Ende 2023 leer steht. Der internationale Modehändler hat das Objekt nun verkauft.

.

Im Rahmen seiner Expansionsstrategie, die auf großflächige Formate setzte, war Primark 2013 in Gelsenkirchen gestartet. Aufgrund struktureller Veränderungen musste der irische Modehändler seine Strategie damals jedoch neu ausrichten. Nachdem die Expansion vor fünf Jahren gestoppt wurde und verschiedene Standorte flächenmäßig optimiert bzw. geschlossen wurden, hat sich das Unternehmen im vergangenen Herbst mit einem neuen, kompakteren Format in Deutschland zurückgemeldet. Die erste Filiale eröffnete im Ostsee Park Rostock [wir berichteten]. Es folgte Regensburg [wir berichteten] und in diesem Jahr ist zudem eine Eröffnung in Mülheim-Kärlich geplant. Die geschätzten Gesamtausgaben (CapEx) für die drei neuen deutschen Stores belaufen sich auf über 12,5 Millionen Euro.



Parallel bereinigt das Unternehmen sein Portfolio weiter und hat den ehemaligen Standort in der Bahnhofstraße 41 in Gelsenkirchen an Saller verkauft. Das Gebäude weist knapp 30 m Schaufensterfront zur Bahnhofstraße auf und verfügt über eine Tiefgarage sowie ebenerdige Parkplätze. Aufgrund der hohen Fußgängerfrequenz und des attraktiven Einzelhandelsumfeldes gibt es bereits Mietinteressenten für das Gebäude mit ca. 5.500 m² Verkaufsfläche. Damit passt es gut zur Value Add Strategie der Saller Unternehmensgruppe.



Die Transaktion wurde von H.I.C. Hoffmann Immobilien-Consult e.K. in Kooperation mit der Könen Immobilien Consulting GmbH vermittelt.