Leerstandsquoten in Köln und Bonn sinken unter 3%

Der Kölner und Bonner Büroimmobilienmarkt legten laut der aktuellen Marktreporte von Larbig & Mortag im ersten Halbjahr 2019 zwar keinen schlechten Start hin, aber durch die weiter gesunkene Leerstandsquote auf beiden Märkten mangelt es inzwischen stark an Flächen. Während in der Dommetropole bei einer Leerstandsquote von 2,5 % aber immerhin noch eine Vermietungsleistung von knapp 134.000 m² Bürofläche erzielt und damit das Vorjahr übertroffen werden konnte, wurde in Bonn bei einer Leerstandsquote von 2,4 % lediglich noch ein Flächenumsatz von 35.600 m² (1. HJ 2018: 88.300 m²) erfasst.

Leerstandsquote in Köln unterschreitet 3%

Der lebendige Start mit 68.000 m² vermittelter Bürofläche im 1. Quartal hat sich bis zum Ende des 1. Halbjahres 2019 fortgesetzt und es konnte eine Vermietungsleistung von knapp 134.000 m² Bürofläche erzielt werden. Insbesondere fünf Vermietungen im Bereich über 5.000 m² und die hierbei größte Vermietung an die Sparkasse KölnBonn mit 16.350 m² [wir berichteten], führen maßgeblich zu dem guten Ergebnis. Das Halbjahresergebnis aus dem Vorjahr wurde um 27,6 Prozent übertroffen.



Die Leerstandsquote mit 2,5 Prozent hat zum Jahresstart (3,2 Prozent) nochmals deutlich abgenommen. Somit ist ein äußerst kritischer Wert erreicht und insbesondere im Bereich Innenstadt führt dies zu einer stark limitierten Auswahl in allen Größenklassen an Büroflächen. Potential an Großflächen gibt es weiterhin durch mehrere Neubauprojekte, insbesondere in den Stadtgebieten Ossendorf, Mülheim und Porz/ Gremberghoven.



Die Durchschnittsmiete macht in den ersten sechs Monaten des Jahres einen enormen Sprung und steigt um knapp einen ganzen Euro pro Quadratmeter auf 14,18 Euro/m². Dies entspricht einer Steigerung von circa 7,3 Prozent.



Insbesondere die Großvermietungen, welche in den hochpreisigen Lagen Innenstadt und Rheinauhafen sowie in Neubauten in Mülheim und Ossendorf abgeschlossen wurden, führen zu einem Anstieg der Durchschnittsmiete. Die aktuelle Marktsituation wird zu einem weiteren Anstieg der Durchschnittsmiete bis zum Jahresende führen. Die Spitzenmiete im ersten Halbjahr des Jahres steigt auf 25,60 Euro/m². Die Höchstmiete wurde erstmals mit 29,00 Euro/m² ermittelt.



Aufgrund des guten Jahresstarts geht das Maklerhaus Larbig & Mortag davon aus, dass die prognostizierte Vermietungsleistung des Vorjahres mit circa 290.000 m² trotz weiter sinkenden Angebots erreicht werden kann.



Leerstandsquote in Bonn bei 2,4 %

Nach dem Rekordjahr 2018 ist der Bonner Büromarkt zurückhaltend zu beschreiben. Neben der geringen Leerstandsquote (2,4 Prozent), sind die geringe Bautätigkeit sowie die bereits erreichte, hohe Vorvermietungsquote der Neubauprojekte ursächlich für das zurückhaltende 1. Halbjahr 2019. Larbig & Mortag Immobilien Bonn ermittelt für das 1. Halbjahr 2019 einen Flächenumsatz von rund 35.600 m² vermittelter Bürofläche (1. HJ 2018: 88.300 m²). Die Durchschnittsmiete sinkt auf 12,03 Euro/m² (2018: 12,40 Euro/m²) und die Spitzen- sowie Höchstmieten konnten erneut im Bundesviertel zwischen 24,00 Euro/m² und 25,00 Euro/m² ermittelt werden.



Wie auch in den zurückliegenden Jahren war das Bonner Bundesviertel der gefragteste Teilmarkt. Insgesamt wurden in dieser Lage circa 20.100 m² Bürofläche vermittelt (1. HJ 2018: 71.300 m²), dies entspricht einem Marktanteil von rund 56,5 Prozent. Der gesamte City-Bereich der Stadt Bonn reiht sich traditionell hinter dem Lage-Primus ein. In dieser Lage wurden mit rund 31,8 Prozent Marktanteil circa 11.300 m² Bürofläche vermittelt. Der Teilmarkt Bad Godesberg beendet das 1. Halbjahr 2019 mit 5,4 Prozent und 1.900 m² vermittelter Bürofläche.



Insgesamt hat sich die Leerstandsquote etwas erholt, bewegt sich aber mit 2,4 Prozent weiterhin deutlich unter der kritischen 5,0 Prozent-Marke. Derzeit stehen dem Bonner Büromarkt noch rund 95.400 m² Bürofläche zur Verfügung. Der Leerstand hat sich durch die dem Markt zugeführten Flächen der Zurich sowie zusätzlicher, größerer Vakanzen im Bonner Norden leicht erhöht. Der Anstieg des Leerstands wird jedoch nur von kurzer Dauer sein, da für die zugeführten Flächen bereits nachhaltige Anmietungsgespräche geführt werden und von einer zeitnahen Vermietung auszugehen ist.



Das Geschehen des Büromarktes der Beethovenstadt lässt sich aktuell am besten durch die Mietpreisentwicklung darstellen. Neubauprojekte sowie fertiggestellte Büroflächen werden zügig zu hohen Mietpreisen absorbiert. Die Suchenden, die bei dem Wettrennen um moderne Büroflächen zu spät ins Ziel einlaufen, entscheiden sich oftmals für Bestandsimmobilien, die zu deutlich geringeren Mietpreisen angeboten werden. Auch im 1. Halbjahr 2019 wurden von den 49 ermittelten Mietvertragsabschlüssen rund die Hälfte unter – teilweise sehr deutlich – der Durchschnittsmiete abgeschlossen. Hieraus resultiert eine für das 1. Halbjahr 2019 ermittelte Durchschnittsmiete von 12,03 Euro/m² (2018: 12,40 Euro/m²). Die Höchstmiete konnte erneut im Bonner Bundesviertel erzielt werden und ist zum 1. Halbjahr mit 24,50 Euro/m² (2018: 24,00 Euro/m²) zu benennen. Die Spitzenmiete steigt ebenfalls auf 24,08 Euro/m² (2018: 23,33 Euro/m²) an.



Zum jetzigen Betrachtungszeitpunkt befinden sich rund 119.000 m² Büroflächen im Bau. Die Projektentwicklungen verteilen sich derzeit vom Bonner Bogen (Rhein-Palais-Bonner Bogen, 14.300 m²) über die Nordstadt (Projektentwicklung Soenneckenstraße, 6.100 m²), dem Bundesviertel (Neuer Kanzlerplatz, 66.000 m²) bis in Richtung Bad Godesberg (Godesberger Allee 138, 10.766 m²). Diese Zahl ist der höchst ermittelte Wert seit der Bonner Markterfassung durch Larbig & Mortag ab dem Jahre 2013. Allerdings stehen dem Büromarkt nach Fertigstellung lediglich noch rund 31.000 m² zur Verfügung. Die weiteren 96.000 m² Fläche werden zur Eigennutzung erbaut oder genießen bereits eine 100 prozentige Vorvermietungsquote. Sinnbildlich sind dafür auch die im 1. Halbjahr 2019 fertiggestellten Büroflächen. Die Neubauflächen im „Haus der Höfe“ (7.200 m²) wurden im vergangenen Jahr bereits voll vermietet und die Erweiterung der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ) mit rund 28.000 m² Bürofläche dient der Eigennutzung.



Im Vergleich zum Vorjahr 2018 (4,7 Jahre) reduziert sich die durchschnittliche Mietvertragslaufzeit um rund 0,5 Jahre – 1. Halbjahr 2019: 4,02 Jahre. In Mietvertragsverhandlungen ist zu beobachten, dass die Flexibilität im Bezug auf die Mietvertragslaufzeit und auch mit Blick auf Sonderkündigungsrechte/ Vorgriffsrechte im Vordergrund steht. Die suchenden Unternehmen erleben heutzutage eine rasche Expansion, die bei der Anmietung neuer Flächen noch nicht absehbar bzw. noch nicht in Fläche/ Arbeitsplätzen zu benennen ist. Die Nachfrage nach flexiblen Mietverträgen nimmt daher zu – es bleibt abzuwarten, wie diese Anforderung mit der angespannten Marktsituation weiter zu kombinieren ist.



Nach den hohen Vermietungsergebnissen der zurückliegenden Jahre ist zum heutigen Betrachtungszeitpunkt mit einer Vermietungsleistung von rund 90.000 m² auszugehen. Die Spezialisten aus Bonn prognostizieren derzeit ein bis zwei Großabschlüsse über 5.000 m² Fläche im Laufe des 2. Halbjahres 2019. Diese Abschlüsse werden die Höchst- und Spitzenmiete im zweiten Halbjahr 2019 jedoch nicht mehr beeinflussen. Für die Durchschnittsmiete ist mit einem Wert von circa 12,50 Euro/m² zu Ende des Jahres 2019 zu rechnen. Gefragtester Teilmarkt wird auch weiterhin das Bundesviertel bleiben. In der Citylage wird die Bonner Nordstadt noch weitere Vermietungsergebnisse erfahren.