Leerstand stürzt um 53 TSD. auf 554 TSD. Wohnungen ab

Gegenüber 2021 ist der Leerstand um ca. 53 Tsd. auf 554 Tsd. Wohnungen gesunken. Wie aus dem aktuellen CBRE-Empirica-Leerstandsindex hervorgeht, ist dies der stärkste Rückgang seit über 20 Jahren. Die niedrigsten Leerstandsquoten sind in München (0,1 Prozent) gefolgt von Frankfurt, Münster und Freiburg (0,2 Prozent) sowie Erlangen (0,3 Prozent).

„Der marktaktive Leerstand – also Geschosswohnungen, die unmittelbar vermietbar oder mittelfristig aktivierbar sind – lag Ende 2022 bei 2,5 Prozent oder rund 554 Tsd. Einheiten. Das bedeutet einen Rückgang um etwa 53 Tsd. Einheiten gegenüber dem Vorjahr 2021 (rund 607 Tsd. Einheiten). Es ist der größte Rückgang in der 22-jährigen Historie des Leerstandindex. Erstmals gibt es im Vorjahresvergleich in keinem der 400 Kreise einen Anstieg zu vermelden.“, sagt Dr. Reiner Braun, Vorstand Empirica AG.



„Der marktaktive Leerstand berücksichtigt keine ´Ruinen´ oder dysfunktionalen Leerstände. Angaben für den totalen Leerstand auf Basis fortgeschriebener Daten des letzten Zensus fallen daher höher aus. Demnach summierte sich der totale Leerstand Ende 2021 auf 1,18 Millionen Geschosswohnungen sowie weitere 0,55 Millionen Wohnungen in Eigenheimen (2022er Werte liegen hier noch nicht vor). Verglichen damit wären derzeit gut fünf von zehn leerstehenden Geschosswohnungen nicht unmittelbar disponibel und daher kein marktaktiver Leerstand“, führt Dr. Braun weiter aus.



Der marktaktive Leerstand in Geschosswohnungen liegt in Ostdeutschland (ohne Berlin) mit 5,8 Prozent immer noch deutlich höher als im Westen mit 1,9 Prozent. Michael Schlatterer, Managing Director Residential Valuation bei CBRE in Deutschland: „Aussagekräftiger als Ost-West-Unterschiede sind jedoch die abweichenden Entwicklungen in Regionen mit schrumpfenden und wachsenden Einwohnerzahlen, wie es sie beiderseits der ehemaligen innerdeutschen Grenze gibt. In Schrumpfungsregionen sinkt der Leerstand zwar auch, beträgt aber immer noch hohe 8,3 Prozent. Demgegenüber liegt der Leerstand in Wachstumsregionen nur bei unterdurchschnittlichen 1,6 Prozent und ist damit weiter entfernt von einem ausgeglichenen Wohnungsmarkt als je zuvor.“



Die niedrigsten Leerstandsquoten finden sich derzeit in der Stadt München (0,1 Prozent), gefolgt von Frankfurt/M., Münster und Freiburg (je 0,2 Prozent) sowie Erlangen (0,3 Prozent). Am anderen Ende der Skala stehen im Westen Pirmasens (8,6%) sowie Frankfurt/Oder (8,4%) und Dessau-Roßlau (8,3 Prozent) im Osten. „Beeindruckend ist aber auch die Dynamik. In Leipzig ist die Leerstandsquote in den letzten fünf Jahren seit 2017 um 1,9 Prozentpunkte geschrumpft. Hohe Rückgänge gibt es auch in Schwerin (-1,4 Punkte), Kaufbeuren (-1,3 Punkte) sowie in Halle/Saale und Brandenburg a.d. Havel (je -1,1 Punkte). Bedeutende Zuwächse von rund einem Prozentpunkt oder mehr weist über die letzten 5 Jahre dagegen nur noch Dessau-Roßlau auf (+1,3 Punkte), schon in Frankfurt/Oder (+0,4 Punkte) und Cottbus (+0,2 Punkte) sind kaum noch Zuwächse messbar. Auf den Plätzen vier und fünf folgen hier die Städte Gera sowie Herne (je +0,1 Punkte).“, so Dr. Braun.