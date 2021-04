Leerstand in Frankfurt durchbricht 1.000.000 m²

Die jüngsten Auswertungen von Blackolive zeigen, dass sich mit Fortschreiten des Kalenderjahres 2021 der Leerstand weiter aufbaut. 1.006.000 m² stehen dem Nutzer nun innerhalb von drei Monaten in Frankfurt inkl. Eschborn und dem Offenbacher Kaiserleigebiet (Gif-Definition) zur Verfügung. Das entspricht einer Leerstandsrate von 8,65%.

.

„Wir gehen von einer weiteren Zunahme des Leerstands in den kommenden Monaten aus, da das Ende der Pandemie nicht vorhersehbar ist, Unternehmen vermehrt Fläche freimachen und das Arbeiten aus dem Home-Office heraus in den meisten Fällen gut funktioniert“, fasst Tanja Zeiske, Senior Analyst Research bei Blackolive zusammen.



„Wir haben viel zu tun. Gerade Unternehmen mit einem größerem Flächenbedarf gucken selbstbewusst in die Zukunft und sind bereit, auch langfristige Entscheidungen zu treffen. Das dürfte für eine Steigerung des Flächenumsatzes gegenüber dem Vorjahr sorgen“, berichtet Kevin Nguyen, Head of Brokerage bei Blackolive, auf der anderen Seite.