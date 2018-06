Leerstand auf dem Bremer Büromarkt weiter gesunken

Nach dem vergangenen Rekordjahr erreichte der Bremer Markt für Büroflächenvermietungen in 2017 mit rund 97.000 m² umgesetzter Fläche ein durchschnittliches Ergebnis. Damit fiel der Flächenumsatz im Vergleich zum Vorjahresergebnis (122.000 m²) um rund 25.000 m² niedriger aus. „Im vergangenen Jahr fehlten insbesondere die großvolumigen Umsätze durch Eigennutzer, zum anderen hat sich der Mangel an geeigneten Flächen im Zentrum weiter verschärft“, begründet Petra Doutiné, Leiterin der Büroflächenvermietung bei Robert C. Spies, den Rückgang des Flächenumsatzes um rund 20,5 Prozent. Der größte registrierte Abschluss in 2017 durch einen Eigennutzer ist der Neubau der Firmenzentrale von Kühne & Nagel mit 9.500 m².

.

Größter Mietvertragsabschluss in der Überseestadt

Der größte Mietvertragsabschluss im Jahr 2017 war über rd. 5.500 m² durch die Stadt Bremen in dem Neubauvorhaben „Bömers Spitze“, welches aktuell durch den Projektentwickler Justus Grosse in der Überseestadt realisiert wird. Dahinter folgen zwei durch die Robert C. Spies Gruppe vermittelte Vertragsabschlüsse: Die HKK Krankenkasse hat im Zuge ihres Unternehmenswachstums rd. 2.600 m² in der Airportstadt im Europacenter angemietet. Bei dem Mietvertrag über rd. 2.550 m² durch die BCD Travel Germany GmbH in dem Bürogebäude „Lofthaus 1“ an der Konsul-Schmidt-Straße in der Überseestadt handelt es sich um den drittgrößten erzielten Abschluss.



Weiterhin stabiler Markt

Die große Anzahl an kleinflächigen Vermietungen hatte in 2017 einen entscheidenden Anteil am erfreulichen Jahresergebnis. Mehr als die Hälfte des Flächenumsatzes wurde durch Abschlüsse im Größensegment unter 1.000 m² generiert. „Diese Tatsache unterstreicht die hohe Stabilität des Bremer Büromarktes“, sagt die Immobilienexpertin. Im Größensegment zwischen 1.000 m² und 2.000 m² und auch in der Größenklassen zwischen 2.000 m² und 3.000 m² gab es im betrachteten Zeitraum ingesamt jeweils vier registrierte Abschlüsse.



Knapp 5.000 m² im Rahmen von Logistikdeals

„Auffallend ist, dass auch in 2017 wieder ein nennenswerter Anteil – knapp 5.000 m² – unserer registrierten Umsätze im Rahmen von Abschlüssen aus dem Bereich Industrie- und Logistik erfolgten“, betont Petra Doutiné. Dabei handelt es sich um Büroflächen, die in Verbindung mit einer Logistikimmobilie, z.B. einer Hallenfläche, angemietet worden sind.



Technologiepark – eine Bürolage mit Potential

Die Innenstadt steht weiterhin Fokus der Nachfrage. Mit rund 27.500 m² entfiel der größte Anteil wieder auf die City, gefolgt von der Überseestadt mit rund 25.500 m². Damit ist die Überseestadt der City dicht auf den Fersen – in 2016 lag der Flächenumsatz in der City mit rund 43.000 m² noch 8.000 m² über dem der Überseestadt (35.000 m²). „Oftmals konnten Gesuche in der Innenstadt aufgrund des Flächenmangels nicht bedient werden. Die wenigen leerstehenden Flächen im Zentrum entsprechen häufig nicht mehr der aktuellen Nachfrage nach effizienten und modern ausgestatteten Büroflächen, sodass Unternehmen zunehmend auf andere Bürolagen ausweichen“, berichtet Petra Doutiné.



Besonders stark sei diese Entwicklung am Standort Technologiepark/ Universität zu sehen: „Hier hat die Nachfrage gegenwärtig deutlich angezogen.“ Die Anzahl der Unternehmen, die sich hier ansiedeln wollen, steigt seit einigen Jahren kontinuierlich an. Neuwertige und großzügige Bürogebäude, eine optimale Verkehrsanbindung an die Autobahn und den ÖPNV sowie die enge Vernetzung von Wirtschaft und Wissenschaft (Fachkräfte, studentische Aushilfskräfte) sorgen für eine hohe Attraktivität des Bürostandortes. Zudem wächst die Infrastruktur mit abwechslungsreichen Nahversorgungsmöglichkeiten stetig. „Die moderne Baustruktur ist für sämtliche Bürokonfigurationen passend“, hebt Immobilienberaterin Doutiné hervor. Mit über 7.500 Beschäftigten in mehr als 300 Unternehmen gehört der Technologiepark heute zu den drei größten seiner Art in Deutschland.



In den gefragten Bürolagen ist die Spitzenmiete auf etwa 14,00 Euro/m² angestiegen, die Durchschnittsmiete liegt hier gegenwärtig zwischen 9,00 und 10,00 Euro/m². Im Gesamtgebiet Bremen beträgt die Durchschnittsmiete etwa zwischen 8,50 Euro/m² und 9,00 Euro/m².



Äußerst stabile Leerstandsentwicklung

Die im bundesweiten Vergleich niedrige und kontinuierlich sinkende Leerstandsquote von aktuell ca. 3,1 Prozent unterstreicht die Attraktivität Bremens als gefragter Bürostandort. Bei einem Büroflächenbestand von knapp 3,6 Mio. m² in der Hansestadt stehen gegenwärtig ca. 110.300 m² Bürofläche leer.



Hohe Flächennachfrage im ersten Halbjahr 2018

Für das laufende Jahr 2018 erwartet die norddeutsche Unternehmensgruppe eine weiterhin dynamische Entwicklung auf dem Büromarkt. „Das lebhafte Marktgeschehen – besonders im Technologiepark – bereits in den ersten fünf Monaten des Jahres wird für konstante Büroflächenumsätze sorgen“, prognostiziert Petra Doutiné. „Wir haben aktuell Anfragen für Flächengesuche über 2.000 m² vorliegen.“ Ohne große Ausreißer nach oben, wird sich der Flächenumsatz voraussichtlich wieder um 100.000 m² einpendeln.