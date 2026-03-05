LEED Gold für „ZAM Spaces“ in München-Freiham

Die Rosa-Alscher Group erhält für den Gebäudeteil „ZAM Spaces“ ihrer Quartiersentwicklung ZAM in München-Freiham die LEED-Gold-Zertifizierung. Damit wird die nachhaltige Bauweise des Büro- und Gewerbegebäudes auch nach einem international anerkannten Bewertungssystem bestätigt. Bereits im Herbst 2025 wurde das Objekt mit DGNB Gold ausgezeichnet. Das Gebäude bildet den Büro- und Gewerbeschwerpunkt innerhalb des neuen Stadtteilzentrums.

Bewertet wurden im Rahmen des Prüfprozesses unter anderem Energieeffizienz, Ressourcenschonung, Standortanbindung sowie Innenraumqualität. Die Auszeichnung unterstreicht den ganzheitlichen Entwicklungsansatz der Rosa-Alscher Group, nachhaltige Architektur und langfristige Werthaltigkeit miteinander zu verbinden.



Das ZAM zählt mit rund 110.000 m² Gesamtmietfläche zu den größten Greenfield-Quartiersentwicklungen Europas. Im neuen Stadtteil Freiham entsteht ein urbanes Zentrum mit Wohn-, Büro- sowie Einzelhandels- und Gastronomieflächen. „ZAM Spaces“ bildet innerhalb des Quartiers den Büro- und Gewerbeschwerpunkt. Moderne, flexibel nutzbare Flächen treffen hier auf eine hochwertige architektonische Gestaltung mit Natursteinfassaden, klar strukturierten Platzräumen und großzügigen Arkaden. Die verkehrliche Anbindung über den S-Bahnhof Freiham sowie die Nähe zur Autobahn A99 sichern eine gute Erreichbarkeit.



Das Quartier wird über Geothermie, Fernwärme und eigene Photovoltaikanlagen mit regenerativer Energie versorgt. Ein Mobility-Hub, Fahrradstellplätze mit Ladeinfrastruktur sowie E-Ladesäulen in der Parkgarage ergänzen das Mobilitätskonzept.



„Die LEED-Gold-Zertifizierung bestätigt unseren Anspruch, im ZAM ein nachhaltiges und zukunftsfähiges Quartier zu entwickeln“, sagt Richard van de Beek, Head of Asset Management and Leasing bei der Rosa-Alscher Group.



„Für unsere Mieterinnen und Mieter ist die zertifizierte Qualität ein wichtiger Faktor, sowohl im Hinblick auf Energieeffizienz als auch auf langfristige Standortstabilität“, ergänzt Johannes Trüg, Projektleiter bei der Rosa-Alscher Group.



Seit der Eröffnung im November 2024 hat sich das Quartier dynamisch entwickelt. Die Wohn-, Retail- und Gastronomieflächen sind vermietet, zudem haben sich mehrere Unternehmen im Bürobereich angesiedelt. Die LEED-Zertifizierung unterstreicht die nachhaltige Positionierung des ZAM als Unternehmensstandort im Münchner Westen.