Lee Wrangler Store eröffnet auf der Kölner Ehrenstraße

Kontoor Brands, ein internationales Lifestyle-Bekleidungsunternehmen mit Sitz in den USA, hat am 18. November auf der Ehrenstraße 25-27 in Köln seinen nach Berlin zweiten auf Jeansmode spezialisierten Lee Wrangler Store in Deutschland eröffnet. Das 230 m² Verkaufsfläche umfassende Ladenlokal wurde zuvor durch das Modeunternehmen Guess genutzt. Vermieter ist ein privater Eigentümer.

.

„Damit unterstreicht die Ehrenstraße erneut ihren Ruf als eine der führenden Trend- und Szenemeilen Deutschlands. Die Nachfrage nach dieser einmaligen Straße ist trotz des unruhigen Marktes ungebrochen groß“, sagt Thomas Nandzik, Head of Retail South West bei CBRE in Deutschland.