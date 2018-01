Lederwaren Albrecht expandiert in Nürnberg. Dazu hat der Reisegepäckspezialist rund 150 m² in der Kaiserstraße 41 angemietet. Die neue Filiale soll noch in diesem Quartal eröffnen. Vorheriger Nutzer war der Damenmode-Händler Basler. Das Geschäftshaus gehört einem privaten Investor. JLL hat den Vermieter beraten und die Anmietung vermittelt.

