Die auf selbstklebende Papiere und Folien spezialisierte Geschäftssparte von Lecta wird eine neue Verarbeitungsanlage eröffnen. Zu diesem Zweck hat das Unternehmen in einem Neubau in der Weichertstraße 11 in Aschaffenburg insgesamt rund 4.600 m² Fläche angemietet, davon 4.200 m² Produktionsfläche.

