Lebensmittelhersteller mietet 20.000 m² im Logistikpark Bodenheim

Ein Lebensmittelhersteller hat einen langfristigen Mietvertrag in Bodenheim nahe Mainz für eine hochwertige Logistikanlage abgeschlossen. Das Objekt mit der Adresse Lange Ruthe 14 wird dem neuen Nutzer ab Frühherbst 2019 insgesamt 20.300 m² moderne Logistikfläche sowie 450 m² Büro- und Sozialfläche bieten. Das 41.000 m² große Logistikzentrum befindet sich seit 2017 im Eigentum von AXA Investment Managers - Real Assets, die es im Kundenauftrag verwalten. Der Mieter wurde durch Realogis begleitet und ist der bisher größte Mietvertragsabschluss im Bereich Industrie- und Logistikimmobilien im Rhein-Main-Gebiet im zweiten Quartal 2019. CBRE war bei der Transaktion beratend für den Eigentümer tätig.

.

„Qualitativ hochwertige Logistikobjekte an einem nachhaltig guten Standort wie diesem sind äußerst rar“, kommentierte Julian Petri, Abteilungsleiter Vermietung und Prokurist bei der Realogis Immobilien Frankfurt GmbH. „Insgesamt geht das Angebot an Großflächen in den Ballungsräumen deutlich zurück.“



Mit dem Mietvertrag ist der insgesamt 40.000 m² umfassende und südlich von Mainz an der Autobahn A 60 gelegene Logistikpark nahtlos zu 100 % vermietet.