Lebensmittel per Mausklick: Rewe will digital aufrüsten

Dass der Siegeszug des Online-Shoppings den deutschen Einzelhandel kräftig aufgemischt hat, ist bekannt. Dass dabei keine Branche unangetastet blieb, mussten viele Händler schmerzlich lernen. Und dass die letzte Bastion, die das Web noch zu erstürmen sich anschickt, auch genommen wird, steht zu erwarten. Gerade einmal ein Prozent des täglichen Bedarfs an Lebensmitteln wird aktuell per Mausklick beschafft. Rewe-Chef Alain Caparros steht nicht allein mit der Überzeugung, dass dies nicht so blieben wird. Die Kölner wollen nun digital mächtig aufrüsten - und einen großen Fuß in die Tür des Online-Handels mit Lebensmitteln setzen. Dies auch unter dem dräuenden Damokles-Schwert eines Eintritts von Amazon Fresh in den deutschen Markt.

[…]