Lebensmittel-Lieferdienst Flink eröffnet zwei Standorte in Dresden

Der Boom der Lebensmittel-Lieferdienste, die seit der Corona-Pandemie stark wachsen, geht weiter: Der Online-Supermarkt Flink eröffnete gleich zwei Standorte in Dresden und wurde bei beiden Abschlüssen vom dort ansässigen Retail Services-Team von BNP Paribas Real Estate beraten.

.

In der Bautzner Straße 24 in der Dresdner Neustadt mietete Flink gut 210 m² Einzelhandelsfläche. Bei dem Vertragsabschluss handelt es sich um ein Gemeinschaftsgeschäft mit der Richert & Oertel Immobilien GmbH, die den Vermieter beraten haben.



Auf knapp 250 m² wird der Lieferdienst zukünftig aus der Heidestraße 3 in der Alten Mälzerei Lebensmittel ausliefern. Das historische Gebäude und ehemalige Kaufhaus in einer Top-Lage im Norden von Dresden wurde als Büro,- Lager- sowie Einzelhandelsobjekt revitalisiert. Eigentümerin der Fläche ist die Lagerbox Real Estate 2 B.V.



Flink ist bundesweit in 25 Städten mit Standorten vertreten und ursprünglich aus dem Hamburger Start-up Pickery entstanden. Mittlerweile kooperiert das Unternehmen mit dem Rewe-Konzern, bietet mehr als 2.000 Produkte im Sortiment und garantiert eine Lieferzeit von 10 Minuten.