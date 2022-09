Leaseweb mietet im Frankfurter Oststern an

Die Leaseweb Deutschland GmbH schließt einen Mietvertrag über rund 400 m² im Oststern in der Hanauer Landstraße 121-123 in Frankfurt ab. Eigentümer der Immobilie ist die Bayerische Versorgungskammer, als deren Investment- und Asset-Manager Luwin Real Estate fungiert. Beraten wurde der Anbieter von Hosting- und Cloud-Lösungen von Blackolive, die in diesem Jahr insgesamt rund 3.000 m² Büromietflächen im Oststern vermittelt haben. Das Projekt, welches im 4. Quartal dieses Jahres von Lang & Cie. fertiggestellt wird, ist mittlerweile nahezu voll vermietet.

„Die modernen Büroflächen im Oststern werden sehr gut angenommen. Das bestätigt unseren hohen Anspruch an bauliche Qualität und Nachhaltigkeit bei dieser Quartiersentwicklung im Frankfurter Ostend “, erklärt Rogier van Veen, Director im Asset Management bei Luwin Real Estate.