Leaseinvest kauft österreichisches Fachmarktzentrum

Leasinvest Real Estate ist neuer Eigentümer des Fachmarktzentrums Frun Park Asten in Österreich, südöstlich von Linz gelegen. Das Objekt wurde direkt vom Entwickler De Vlier Retail Development und Focus Real Estate erworben. Die Akquisition entspricht einem Marktwert von 38 Mio. Euro, die jährlichen Mieteinnahmen betragen 2,3 Mio. Euro.

CBRE Österreich Asten

Der im Oktober 2013 eröffnete Frun Park Asten liegt direkt an der Westautobahn A1 - Ausfahrt Asten / St. Florian am Handelsring 8-10. Auf rund 18.300 m² Fläche sind zurzeit 26 nationale und internationale Einzelhändler ansässig. Das Fachmarktzentrum ist zu 100% vermietet und wird wie bereits in der Vergangenheit auch weiterhin von CBRE Asset Services verwaltet.