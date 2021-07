Leading Cities Invest verkauft Münchner K2

Der Leading Cities Invest, der offene Immobilienfonds der KanAm Grund Gruppe, hat im Münchener Osten das Objekt K2 erfolgreich verkauft. Das Multi-Tenant-Objekt in München-Zamdorf liegt auf einem 18.805 m² großen Grundstück nahe der Messe-Autobahn und verfügt über insgesamt 22.44 m² Mietfläche. Die Immobilie wurde erst vor 1 ½ Jahren für den Fonds erworben [wir berichteten].

.

Der Leading Cities Invest ist überwiegend in Objekte mit der Nutzungsart Büro investiert. Das Immobilienportfolio des Leading Cities Invest verteilt sich nach dem Verkauf in München auf 34 Objekte an 25 Standorten in 10 Ländern in Europa und in den USA. Nach aktueller Einschätzung der unabhängigen Ratingagentur Scope verfügt der Leading Cities Invest – wie bereits im Vorjahr - über das beste Immobilienportfolio innerhalb der Gewerbeimmobilienfonds.



Im Rahmen des laufenden Asset Managements wurden beim Münchener Objekt in der Kastenbauerstraße 2-6 gemäß der Fondsstrategie der Allgemeinstrombezug und die Wärmeversorgung 2020 auf Öko-Strom beziehungsweise Öko-Wärme umgestellt. Durch diese Maßnahmen verbesserte sich der CO2-Ausstoß im Gebäude deutlich. Dennoch müssten in dem Gebäude innerhalb der nächsten Jahre weitere Instandhaltungsmaßnahmen umgesetzt werden, um den Nachhaltigkeitsanforderungen des Leading Cities Invest zu genügen.



Das Portfolio des Fonds, der sich unverändert in der Wachstumsphase befindet, wird regelmäßig auf seine optimale Ausrichtung überprüft. Auch in dieser Wachstumsphase gilt es, Marktchancen zum Vorteil der Anleger zu nutzen, wie sie sich beim Objekt Kastenbauerstraße jetzt boten. Zugleich konnte ein Objekt veräußert werden, das künftig nicht die Nachhaltigkeitsanforderungen des Leading Cities Invest erfüllt. Über den Preis wurde Stillschweigen vereinbart.