Leading Cities Invest wird CO²-neutral

Der Leading Cities Invest “goes green”. Der Offene Immobilienfonds der Frankfurter KanAm Grund Group hat die Energieversorgung seiner Gebäude in einem Rahmenvertrag neu gebündelt und kann seinen Allgemeinstrom- und Erdgasbedarf nun CO²-neutral decken. Damit werden in einem ersten Schritt bereits 646 Tonnen CO² pro Jahr und zugleich Kosten eingespart. Um die Nachhaltigkeitsausrichtung im Leading Cities Invest weiter voranzutreiben, wird der Fondsmanager in einem nächsten Schritt auf die Mieter der Gebäude zugehen, um auch bei ihnen eine Umstellung der bestehenden Energieversorgung unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten zu erreichen. Dabei erhalten die Mieter die Möglichkeit von den günstigen Konditionen des durch die KanAm Grund Group verhandelten großvolumigen Rahmenvertrags zu profitieren und gleichzeitig ebenfalls einen Beitrag für die Umwelt zu leisten.

Nachhaltigkeit ist nach eigener Aussage von KanAm eines der wichtigsten Unternehmensziele. Deshalb stellte das Immobilienunternehmen nun bei seinem Publikumsfonds die Versorgung der Gebäude mit Allgemeinstrom und Erdgas in Deutschland und Belgien in einem Rahmenvertrag mit Energieversorgern um, die auf CO²-Neutraliät bei ihrer Energieproduktion achten. Durch die Umstellung will das Unternehmen die Nachfrage nach solchen in Öko-Stromanlagen produzierten Angeboten erhöhen, um ihren Anteil an der Energiewende zu forcieren.