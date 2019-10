Leading Cities Invest feiert Debüt in Boom-Town Dublin

Die KanAm Grund Group setzt für ihren offenen Immobilienfonds Leading Cities Invest auf die boomende irische Hauptstadt Dublin und erhöht somit weiter die geografische Streuung. Mit inzwischen 27 Immobilien im Bestand ist der Publikumsfonds an 20 Standorten in acht Ländern – in Deutschland, Belgien, Frankreich, Großbritannien, der Schweiz, Polen, Spanien und Irland – investiert. Das aktuelle Investment in Dublin hat sich der Fondsmanager laut irischer Presse 20 Mio. Euro kosten lassen.

