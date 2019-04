Leading Cities Invest erweitert sein Frankreich-Portfolio

Avenue Notre Dame 22/26

Der Publikumsfonds Leading Cities Invest der KanAm Grund Group erweitert sein Frankreich-Portfolio um eine Immobilie in Nizza. Bei dem Gebäude handelt es sich um ein Büro- und Geschäftshaus an der Avenue Notre Dame in Nizza. Der offene Immobilienfonds für Privatanleger ist damit an 16 Standorten in fünf Ländern investiert und hat seit seiner Auflegung vor gut 5 Jahren bereits eine Wertentwicklung von mehr als 17 Prozent vorzuweisen. Da bereits weitere geeignete Immobilien nahezu fertig verhandelt sind, soll der Cash-Stop Ende Mai aufgehoben werden.

Das Büro- und Geschäftshaus an der Avenue Notre Dame 22/26 mit dazu gehörenden Außenstellplätzen ist derzeit an elf Unternehmen und Ladengeschäfte voll vermietet. Das fünfgeschossige Gebäude liegt nur 300 Meter vom TGV-Bahnhof Nice-Ville entfernt im Viertel Jean Médecin. Dies ist ein Mischgebiet aus Bürogebäuden und Wohngebäuden, in dem die größten nationalen und internationalen Handelsmarken angesiedelt sind. Direkt an das Gebäude angrenzend verläuft die Haupteinkaufsstraße. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.