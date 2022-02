Lea Birnfeld und Fabian Spohn neu an Bord bei Inbright

Lea Birnfeld

© Simon Wegener

Inbright engagiert Lea Birnfeld und Fabian Spohn für die Abteilungen Projektentwicklung und Portfoliomanagement. Birnfeld (25) startet als Projektmanagerin bei Inbright Development in Berlin. Fabian Spohn (33) verstärkt als Senior Portfolio Manager das Team von Inbright Investment.

.

Birnfeld wird sich um die Projektentwicklung des jüngst erworbenen Light Industrial Objekts in Friedberg bei Augsburg [wir berichteten] kümmern. Vor ihrem Einstieg bei Inbright war sie als Projektentwicklerin bei Strabag Real Estate (Zum Unternehmensportrait / Kontaktdaten)">Strabag Real Estate in Frankfurt tätig. Berufserfahrung in der Immobilienwirtschaft sammelte die EBS-Absolventin bereits während ihres Immobilienmanagement-Studiums an der EBZ Business School in Bochum als Mitarbeiterin bei Vonovia.



Spohn kommt als Senior Portfolio Manager in das Team von Inbright Investment. Er kümmert sich um Transaktionen und die Umsetzung der ESG-Strategie. Darüber hinaus ist er unterstützend tätig bei der Fondskonzeption und im Fundraising. Zuvor befasste er sich schon bei der Beos AG im Portfoliomanagement mit Light Industrial und Logistik Fonds. Nebenberuflich lehrt er an der DHBW Baden-Württemberg. Fabian Spohn blickt zudem auf Stationen bei Dream Global REIT, Palladio Partners sowie Treureal zurück. Er hält einen M.A. in Finance, Accounting und Controlling der Hochschule Fulda.