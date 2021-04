LE Quartier kauft Grundstück in Leipzig von Atrium

LE Quartier hat ein Grundstück in bester Lage an der Ecke Reudnitzer Straße und Chopinstraße von Atrium erworben. Das Grundstück liegt im beliebten Stadtteil Reudnitz und ist über den ÖPNV gut angebunden. Innerhalb von weniger als 20 Minuten lässt sich der Leipziger Hauptbahnhof erreichen. Die A 14 – und damit die Verbindung zur Verkehrsachse Dresden–Berlin – ist in weniger als 12 Minuten mit dem Pkw zu erreichen. Die Prea Group war vermittelnd tätig.

.

„Mit dem nun erfolgten Grundstückserwerb haben wir erfolgreich unser Projekt auf dem angrenzenden Flurstück erweitert“, kommentiert Tarik Wolf, Vorstand der Quarterback Immobilien AG, zu der die LE Quartier GmbH gehört.



„Mit der Arrondierung des zweiten Grundstückes erhält das Wohnprojekt nun ein Investmentvolumen, welches für den institutionellen Markt infrage kommt. Große Projekte in guten Mikrolagen von A- und B-Städten lassen sich oftmals nur durch den Zukauf von weiteren Flurstücken realisieren“, sagt Gabriel Khodzitski, CEO der Prea Group.