Le Méridien Hamburg feiert Eröffnung des Erweiterungsbaus

Die Arbeiten am Erweiterungsbau des Le Méridien Hamburg sind fertig, daher hat die seit 2013 für das Management des Hotels an der Außenalster verantwortliche Investment- und Hotel-Management-Plattform Munich Hotel Partners (MHP) am 1. Juli die Eröffnung gefeiert. Auf insgesamt 900 m² und vier Etagen bietet der Neubau zwölf Tagungs-, Konferenz- und Veranstaltungsräume und Boardrooms, einen vier Meter hohen Ballsaal mit großer Fensterfront sowie eine zweistöckige Rooftop-Bar mit Außenterrasse. Der Neubau ist direkt mit dem Bestandsgebäude verbunden und verfügt zusätzlich über einen separaten Eingang. Bauherr ist die Ärzteversorgung Niedersachen als Immobilieneigentümer, das Braunschweiger Architekturbüro KSP zeichnet sich für die Architektur des Neubaus verantwortlich.

„Le Méridien Hamburg ist eines der ersten Hotels in unserem Management-Portfolio“, so Geschäftsführer Michael Wagner, bei MHP für die Hotel Operations zuständig. „Das Haus in der Hansestadt hat sich von Anfang an hervorragend entwickelt und wir freuen uns, es nun mit dem neuen Veranstaltungs-Zentrum weiter zu stärken. Mit dieser Investition kommen wir nicht nur der hohen Nachfrage im Le Méridien Hamburg als ‚Premium-Location’ nach: Wir machen es auch fit für weiteres Wachstum in der Zukunft und bekräftigen zugleich unser erfolgreich eingeführtes Hotel- und Gastronomie-Konzept, das insbesondere auf lokale Gäste ausgerichtet ist.“ Nach der Eröffnung des Event-Gebäudes verfügt Le Méridien Hamburg in Summe über 15 Tagungsräume inklusive zweier Ballsäle, größtenteils mit Alsterblick und bodentiefen Fenstern. Die aktuellen Tagungsräume in der 8. Etage des Bestandsgebäudes werden anschließend zu Premium-Suiten mit neuem Design umgebaut und bis Anfang September fertiggestellt. Das Hotel erhöht seine Zimmeranzahl somit auf 285 inklusive 24 Suiten, in zehn Kategorien.