Le flair: Interboden kauft Hochtief-Anteile

Wo vor Jahren stillgelegte Schienen und wucherndes Unkraut das Bild prägten, steht heute das „Le Flair“, eine sehr erfolgreiche innerstädtische Quartierentwicklung mit über 900 Wohnungen. Das rund sechs Hektar große Stadtviertel im insgesamt 35 Hektar großen Gesamtareal Le Quartier Central zwischen Pempelfort und Derendorf in Düsseldorf wird seit 2008 von der die Interboden Gruppe in einem Joint Venture mit der Hochtief Projektentwicklung realisiert, die nun aus dem Projekt ausgestiegen sind.

„Alle 900 Wohneinheiten sind sehr nachgefragt und geprägt von einer zügigen Verkaufsgeschwindigkeit, denn le flair steht als Quartier für seinen unverwechselbaren Charakter. Zur Realisierung eines solchen Wohn- und Architekturerlebnisses wird man in absehbarer Zeit in Düsseldorf keine weitere Chance mehr haben, umso schöner, dass wir es mit dem Ankauf unter dem Dach von Interboden nun finalisieren können“, so Dr. Reiner Götzen, Eigentümer und Geschäftsführer von Interboden. Derzeit sind nur noch wenige Einheiten in dem sich aktuell in der Realisierung befindlichen Baufeld 8 d/e zu erwerben. In dem benachbarten Baufeld wird im Sommer nächsten Jahres die Vermietung starten. Für das letzte Baufeld ist der Baubeginn für 2017 geplant. Hier befindet sich der Projektentwickler zurzeit in der Planung für die konkrete Umsetzung. Abgeschlossen wird die Maßnahme dann voraussichtlich 2019 sein. Das Quartier, zwischen Brücke Jülicher Straße und Franklinbrücke, verbindet urbanes, zeitgemäßes Wohnen mitten im Grünen mit den lebendigen Strukturen eines jungen Stadtviertels.