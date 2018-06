LCI kauft Londoner Büroimmobilie 3 Copthall Avenue

Der Leading Cities Invest (LCI) hat sein Portfolio jetzt auch um eine der wichtigsten europäischen Metropolen erweitert und im Herzen Londons die Büroimmobilie 3 Copthall Avenue mit ca. 1.600 m² von Columbia Threadneedle gekauft. Das ursprünglich 1875 erbaute, gerade komplett modernisierte Gebäude befindet sich nur rund 120 Meter nördlich der Bank of England in einer prominenten Ecklage im traditionellen Zentrum der Londoner City. Das Gebäude umfasst inklusive Erdgeschoss sechs Geschosse. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Die Vertragsverhandlungen für zwei weitere Objekte sind kurz vor dem Abschluss. Der CashCall für den LCI bleibt bestehen.

.

Wir informieren Sie per

E-Mail sobald es Neuigkeiten zu Ihrem Thema gibt. BlackRock LCI

Mit dem geplanten Ausscheiden Großbritanniens aus der Europäischen Union behält London weiterhin seine internationale Bedeutung. Der Londoner Immobilienmarkt hat nichts an Attraktivität eingebüßt. Die Spitzenrenditen bleiben unverändert. Die City of London ist als eines der weltweit führenden Zentren der globalen Finanz- und Versicherungswirtschaft anerkannt, mit 37 Prozent der weltweiten Devisenbörse und ca. 4,3 Millionen Beschäftigten. London hat den einzigartigen Vorteil seiner zentralen Zeitzone, seiner etablierten Kommunikations- und Informationstechnologie-Infrastruktur, seiner strukturierten Rechts- und Regulierungssysteme sowie einer starken Konzentration professioneller Dienstleistungen



Das im historischen Stil erhaltene Objekt 3 Copthall Avenue aus dem Jahr 1875 ist im Jahr 2016 umfangreich modernisiert worden. Das Haus ist freistehend. Der Grundriss weist eine fast rechteckige Form auf, dies ist besonders für die Mietbereiche und ihre Teilbarkeit von Vorteil. Das Objekt ist zurzeit an verschiedene Firmen vermietet wie eine internationale Beratungsgesellschaft im Gesundheitssektor, einen auf alternative Investments spezialisierter Investment Manager sowie ein auf Vermittlung von Fachleuten im Bereich Finanzen, Steuern, Bilanzprüfung und Compliance spezialisiertes Personalberatungsunternehmen.



Die direkte Umgebung ist unter anderem durch die Nähe von ca. 100 Metern zur London Wall (historische Stadtmauer) und den dort befindlichen Nahversorgungen vor allem attraktiv für Mieter aus dem Banken-, Unternehmens- und Versicherungssektor. Große Mieter in der näheren Umgebung sind ING, Blackrock, Bank of China, Deutsche Bank und Commerzbank.