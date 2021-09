LCI erhält BREEAM-Zertifizierungen in Berlin und Helsinki

Der Leading Cities Invest fährt drei weitere Nachhaltigkeitsauszeichnungen ein. Das 2020 angekaufte Mebeshaus in Berlin [wir berichteten] erhält eine BREEAM-Zertifizierung mit der Note „Sehr gut“. Die ebenfalls 2020 erworbenen Fredriksberg B und C in Helsinki Lesen Sie hier weiter... schließen sogar mit der Note „Excellent“ ab.

.

Aktuell sind damit insgesamt elf Immobilien im Wert von rund 480 Millionen Euro zertifiziert oder befinden sich in einem Zertifizierungsverfahren. Das entspricht einer Zertifizierungsquote von rund 55 Prozent bezogen auf das gesamte Immobilienvermögen des Leading Cities Invest.



Die Initiative „Leading Cities Invest goes green“ ist ein nachhaltig verankerter Prozess in der Unternehmensstrategie der KanAm Grund Group. In diesem Zusammenhang bündelte der Leading Cities Invest die Energieversorgung seiner Gebäude in einem Rahmenvertrag neu und kann inzwischen seinen Allgemeinstrom- und Erdgasbedarf nun CO2-neutral decken. Gleichzeitig werden seit Anfang 2020 auch die Mieter motiviert, sich mit ihren Mietflächen einem Rahmenvertrag für erneuerbare Energien anzuschließen, um den Effekt aus der Energieumstellung der Immobilien des Leading Cities Invest zu erhöhen. Auf diese Weise können auf Ebene des Leading Cities Invest inzwischen rund 4.386 Tonnen CO2 jährlich eingespart werden.



Der Leading Cities Invest ist überwiegend in Objekte mit der Nutzungsart Büro investiert. Das Immobilienportfolio des Fonds verteilt sich nach dem Kauf in Barcelona auf 39 Objekte an 25 Standorten in 10 Ländern in Europa und in den USA.