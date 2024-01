LCBI führt Zertifizierungsprogramm ein

Die Low Carbon Building Initiative führt ihre europaweite Methode zur Messung der CO2-Bilanz von Gebäuden im Rahmen der Lebenszyklusanalyse und das Zertifizierungsschema in acht Ländern ein - Belgien, Deutschland, Frankreich, Italien, Luxemburg, den Niederlanden, Spanien und Großbritannien.

.

Es ist ein wichtiger Schritt zur Vereinheitlichung der CO2-Messung und zur Dekarbonisierung des europäischen Gebäudesektors. Die Initiative bezieht dabei Schwellenwerte mit ein und zielt darauf ab, die CO2-Bilanz des Sektors zu halbieren. Ein Zertifizierungsprogramm wird vorbildliche Gebäude auszeichnen.



Der Gebäudesektor ist für knapp 39% der weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich und spielt somit eine entscheidende Rolle im Kampf gegen die globale Erwärmung. Wenn die europäischen Länder das Ziel der CO2-Neutralität bis 2050 erreichen wollen, müssen sie die CO2-Bilanz aller Gebäude - neuer, renovierter und bereits existierender - reduzieren. Die ersten Bemühungen in diesem Bestreben galten der Senkung des Energieverbrauchs von Gebäuden und dem Umstieg auf kohlenstofffreie Energielösungen. Die Messung der CO2-Bilanz in jeder Phase des Lebenszyklus - Produktion, Bau, Betrieb und Abriss - ist jedoch entscheidend für eine vollständige Bewertung der Klimabelastung von Immobilien.



Bis dato gab es keine einheitliche Methode, um diese CO2-Bilanz in ganz Europa zu erfassen und zu vergleichen. Um dieses Problem zu lösen, hat LCBI eine einheitliche Methode entwickelt, die den gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes umfasst und Schwellenwerte einbezieht - die Grundlage für ein Qualitätssiegel, das vorbildliche Gebäude auszeichnet. Die Methode ist paneuropäisch und mit den wichtigsten bestehenden Standards und Instrumenten (Taxonomie, Level(s), CRREM, RICS) koordiniert.



Diese europäische Methode, die öffentlich auf der LCBI-Website verfügbar ist, vereinfacht den Vergleich von CO2-Bilanzen in ganz Europa und begünstigt die Dekarbonisierung des Gebäudesektors. LCBI wurde 2022 von führenden Akteuren der Bauindustrie an der Seite der Association Bâtiment Bas Carbone (BBCA, gegründet 2015) lanciert [wir berichteten] und konzentriert sich in erster Linie auf Neubauten in den Bereichen Büro- und Wohngebäude sowie Hotels. In einem nächsten Schritt sollen alle neuen, renovierten und bereits existierenden Gebäude erfasst werden.



„Das Engagement der LCBI-Partner war entscheidend für den Aufbau dieses innovativen europäischen Tools, das nun für den gesamten Gebäudesektor zugänglich ist. Diese Vereinheitlichung wird ein starkes Signal an den Markt senden und die Investitionen des Privatsektors in Niedrigenergiegebäude fördern", so Arnaud Regout, Vorsitzender des LCBI Advisory Board und Investment Director von BPI Real Estate.



Unter Berücksichtigung des gesamten Lebenszyklus bewertet das LCBI-Zertifizierungsschema die Gebäudeeffizienz anhand von drei Indikatoren:



• eingebettetes CO2 (Emissionen der Gebäudeelemente), gemessen in kgCO2e/m² über 50 Jahre

• operatives CO2 (basierend auf Energieverbrauch und -quellen), in kgCO2e/m²/Jahr

• biogenes CO2 (Verwendung von Biomaterialien) im Gebäude, gemessen in kgCO2e/m²



Um den Zugang zu den drei Stufen des Zertifizierungsschema (Standard, Gut, Hervorragend) zu definieren, wird jeder dieser Indikatoren anhand von zwei Kriterien bewertet:



• Vollständigkeit der Lebenszyklusanalyse

• Erreichen der Schwellenwerte für den CO2-Ausstoß



Diese innovative Bewertungsweise schafft Transparenz und ermöglicht es, die CO2-Bilanz von Gebäuden zu vergleichen. LCBI ermöglicht es, die CO2-Bilanz des gesamten Lebenszyklus in den Mittelpunkt der Immobilienstrategie von Stakeholdern zu stellen und bietet eine Reihe von Vorteilen. Für Bauherren ist es ein Tool für eine CO2-arme Planung und ein Mittel, um vorbildliche Gebäude in den Vordergrund zu stellen. Für Investoren bietet LCBI Zugang zu zusammenhängenden und vergleichbaren Daten über die CO2-Bilanz von Gebäuden während ihres gesamten Lebenszyklus und dient somit als zuverlässiger Indikator für Investitionen.



Bureau Veritas wird der erste Wirtschaftsprüfer für das LCBI-Zertifizierungsschema sein. Bauherren, die an diesem Zertifizierungsprogramm interessiert sind, sollten sich direkt mit der Zertifizierungsstelle in Verbindung setzen. Der Zertifizierungsprozess umfasst zwei Stufen: Während der Planungsphase wird ein vorläufiges Siegel ausgestellt; das endgültige Qualitätssiegel wird nach Abschluss der Bauarbeiten vergeben.



Das von der Technischen Kommission, unter der Leitung von Elioth, by Egis, und Artelia, koordinierte LCBI ist das Ergebnis einer zweijährigen kollaborativen Arbeit, die zu einem Konsens über einen einheitlichen Ansatz geführt hat. Die Expertise von BBCA, der Austausch mit mehr als fünfzig Experten für Lebenszyklusanalysen - darunter auch Mitarbeiter der Europäischen Kommission - und eine Testphase mit 16 Pilotprojekten in ganz Europa ermöglichten eine kritische Überprüfung der LCBI-Methode in einer Konsultationsphase. Parallel dazu wurde umfangreiche Arbeit in die Analyse europäischer LCA-Datensätze investiert, um gemeinsame Schwellenwerte für das LCBI-Qualitätssiegel festzulegen.



Diese Leistung wäre ohne die Unterstützung der LCBI-Sponsoren nicht möglich gewesen: AXA IM Alts, BNP Paribas Real Estate, Bouygues Immobilier, BPI Real Estate, Covivio, Generali Real Estate, Icamap, Ivanhoé Cambridge, NSI, WO2, sowie die Partner der Pilotphase.