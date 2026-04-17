LBP AM ernennt Thorsten Göttel zum Sales Director Germany

Der europäische Vermögensverwalter LBP AM setzt seine Expansion in Deutschland fort. Thorsten Göttel hat zum 1. April 2026 die Position des Sales Director Germany mit Sitz in Frankfurt am Main übernommen. In dieser Funktion wird er sein umfassendes institutionelles Netzwerk sowie seine Expertise in die Betreuung von Investoren einbringen, die nach alternativen Investmentlösungen suchen.

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Die 2012 gegründete Private-Markets-Abteilung von LBP AM hatte im Februar 2026 ihren Markteintritt in Deutschland mit der Eröffnung einer Niederlassung bekannt gegeben. Die Plattform hat bislang europaweit mehr als 9 Milliarden Euro im Rahmen von fast 320 Transaktionen investiert.



Mit über zwanzig Jahren Erfahrung im institutionellen Vertrieb hat Thorsten Göttel langjährige Beziehungen zu maßgeblichen Entscheidungsträgern bei deutschen Versicherungen und Pensionsfonds aufgebaut. Zudem besitzt er ausgewiesene Expertise in komplexen Anlagelösungen, insbesondere bei illiquiden alternativen Anlageklassen mit Fokus auf Private Debt (Corporate, Immobilien und Infrastruktur). Stationen seiner bisherigen Tätigkeiten waren unter anderem WestLB, Commerzbank, DZ Bank und SEB AG. Zuletzt war er als Managing Director von Selinus Capital für den Vertrieb im Bereich Private Debt und Real Assets verantwortlich.



„Die Ernennung von Thorsten Göttel ist ein weiterer wichtiger Schritt für die Etablierung unserer Private-Markets-Expertise in Deutschland. Sein über die Jahre gewachsenes Netzwerk und sein Verständnis für die Besonderheiten des deutschen Marktes werden der Plattform dazu verhelfen, ein nachhaltig erfolgreiches Geschäft in Deutschland aufzubauen“, sagt Peter Arnold, Head of LBP AM European Private Markets.



„Zu einem wichtigen Zeitpunkt der Expansion von LBP AM European Private Markets in Deutschland zum Team zu stoßen, ist sehr spannend. Die Plattform vereint maßgeschneiderte, nachhaltige Lösungen, sich ergänzende Expertisen und einen klaren europäischen Anspruch. Damit verfügt sie über beste Voraussetzungen, um deutsche institutionelle Investoren bei ihrer wachsenden Nachfrage nach Anlagelösungen im Bereich Private Markets gezielt und umfassend zu unterstützen“, ergänzt Thorsten Göttel.