LBBW-Zentrale geht an Wealthcap

Die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) wird ihren Sitz in Mainz noch in diesem Jahr von der Altstadt in das Neubauprojekt Rheinkontor im Zollhafen verlegen, der von der Konzerntochter LBBW Immobilien seit Frühling 2018 in der Rheinallee projektiert wird. Diese hat die künftige Zentrale der Landesbank nun an Wealthcap verkauft. Über den Kaufpreis für das 70 Mio. Euro schwere Projekt vereinbarten die beiden Parteien Stillschweigen.

.

Wir informieren Sie per

E-Mail sobald es Neuigkeiten zu Ihrem Thema gibt. LBBW - Landesbank Baden-Württemberg Deka Immobilien GmbH LBBW Immobilien Management GmbH WealthCap Zollhafen Mainz