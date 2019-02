LBBW finanziert Brookfields „Potsdamer Platz“

Luftbild des Potsdamer Platzes

© Potsdamer Platz/Stefan Dauth

Die LBBW hat als Arranger, Agent und Security Agent die langfristige Finanzierung des Areals Potsdamer Platz in Berlin über 1,1 Milliarden Euro für Brookfield Properties dargestellt. Neben der Ablösung eines Bankenkonsortiums sollen hiermit die Repositionierungsmaßnahmen der Einzelhandelsflächen mitfinanziert werden.

Das Quartier Potsdamer Platz in Berlin ist in den Neunzigerjahren nach Plänen von weltberühmten Architekten wie Renzo Piano, Hans Kollhoff und Sir Richard Rogers errichtet worden. Seit Dezember 2015 betreut die weltweit agierende Immobiliengesellschaft Brookfield Properties das Areal, das aus 17 Gebäuden, zehn Straßen und zwei Plätzen besteht. Die Gesamtmietfläche des mit DGNB Silber zertifizierten Quartiers beträgt rund 270.000 m². Zu den Büromietern zählen namhafte Firmen wie Bain & Company, Bombardier oder Pfizer. Brookfield Properties hat durch seine globale Placemaking-Strategie, die sich auf urbane Quartiere mit Mischnutzung bezieht, seit Herbst 2018 einen Vermietungsstand von über 90 % im Gesamtquartier erreicht. Aktuell laufen die Planungen für eine umfassende Repositionierung der Einzelhandelsflächen in den Potsdamer Platz Shopping Arkaden. Der Baubeginn ist für Jahresbeginn 2020 vorgesehen.



„Das Quartier Potsdamer Platz ist eines der Berliner Wahrzeichen“, sagt Patrick Walcher, Leiter des Bereiches Immobilien der LBBW. „Diese bedeutende Finanzierung bildet einen weiteren Meilenstein unserer gemeinsamen Geschichte und stärkt die langjährige Geschäftsbeziehung. Auch dieses Mal hat sich die enge, teils grenzüberschreitende Zusammenarbeit unserer Teams bewährt. Von einer Finanzierung aus einer Hand profitiert Brookfield dank unserer etablierten Syndizierungsplattform, die uns ein Sole Underwrite auch in dieser Größenordnung ermöglicht.“



„Seit wir Ende 2015 die Verwaltung des Potsdamer Platz übernommen haben, haben wir bereits große Teile unserer Gesamtstrategie umsetzen können. Unsere Vermietungsquote von über 90 % im gesamten Portfolio belegt dies nachdrücklich. Als nächsten Schritt realisieren wir eine umfangreiche Modernisierung der Potsdamer Platz Shopping Arkaden und eine Aufwertung des öffentlichen Raumes für eine noch höhere Aufenthaltsqualität im Quartier“, ergänzt Karl L. Wambach, Senior Vice President von Brookfield Properties.