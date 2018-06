LBBW sichert sich Frankfurter Grundstück am Schaumainkai

Die LBBW Immobilien treibt ihre Pläne voran, weitere 1.200 Wohnungen in den nächsten Jahren in der Mainmetropole zu errichten und hat sich in diesem Zuge ein Filetgrundstück am Museumsufer gesichert. Eine Projektgemeinschaft unter Federführung der FGI Frankfurter Gewerbeimmobilien GmbH (FGI) hat der LBBW-Tochter das Wohnbaugrundstück Schaumainkai 69 verkauft. Über den Kaufpreis des innerstädtischen Grundstücks wurde Stillschweigen vereinbart.

„Wir freuen uns, dass wir dieses absolute Filetstück in der Frankfurter Innenstadt erwerben konnten“, sagt Jens Kulicke, Geschäftsführer der LBBW Immobilien Development GmbH. „Die Lage am Museumsufer zwischen Städel und Liebighaus direkt am Main macht diese Fläche einzigartig für Wohnen de luxe.“ Ab 2020 sollen auf dem knapp 5.000 m² großen Grundstück exklusive, der Lage angemessene Wohnungen entstehen.



Mit dem Erwerb dieses Grundstückes baut das Unternehmen ihre Präsenz im Rhein-Main-Gebiet abermals aus. Nach der Fertigstellung von über 420 Wohnungen in den Projekten Rebstockhöfe, das Edison und the Bohomian in den letzten vier Jahren plant die LBBW Immobilien, in den nächsten Jahren weitere rund 1.200 Wohneinheiten in der Mainmetropole zu errichten. Aktuell realisiert sie im Frankfurter Stadtteil Niederrad das Wohnquartier Mainwald, bei dem bis 2020 rund 700 Wohnungen entstehen werden [LBBW Immobilien übernimmt Wohnprojekt von 6B47 in Niederrad ].



Parallel zum Kauf in der Mainmetropole meldet die LBBW-Tochter einen Fortschritt bei ihren Plänen in Konstanz. Der Bebauungsplan für das Areal des ehemaligen Vincentius Krankenhauses ist rechtskräftig verabschiedet worden. Seit wenigen Tagen ist der Verkauf des Klinikareals an die Stuttgarter notariell beurkundet und der städtebauliche Vertrag unterschrieben. Damit nimmt das am Schottenplatz geplante Wohnquartier Laubenhof Fahrt auf. Es werden insgesamt 126 Wohnungen sowie rund 760 m² Einzelhandels- bzw. Gastronomieflächen entstehen. Der Start der Rückbaumaßnahmen auf dem rund 8.000 m² großen Grundstück sind für das dritte Quartal geplant.