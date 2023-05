LBBW realisiert weitere 140 Mietwohnungen im Rebstock Frankfurt

Vor wenigen Wochen hisste die LBBW die Richtkrone für den ersten Bauabschnitt des Park Trios [wir berichteten], nun folgte Anfang Mai der Baustart für den zweiten Bauabschnitt des Wohnbauprojekts im Frankfurter Rebstock. Für die Gestaltung des Baukörpers konnte sie das Darmstädter Architekturbüro Planquadrat gewinnen. Auf dem rund 4.500 m² großen Grundstück entstehen 143 Mietwohnungen sowie 780 m² Gastronomie- und Gewerbefläche.

.