LBBW legt mit Giebelhäusern in der Altstadt los

Nach der Beilegung des Streits um die Architektur steht LBBW Immobilien jetzt in der Stuttgarter Altstadt in den Startlöchern. Für das Bauprojekt in der Eberhardstraße, das inzwischen den Namen „Vier Giebel“ erhalten hat, wird am 11. Januar die Baustelle eingerichtet.

Nach der Einrichtung der...

Fotos: LBBW Immobilien / Jo. Franzke



[…]