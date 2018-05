Die LBBW Immobilien Development GmbH hat The Bohomian, ein markantes Wohngebäude mit 221 Apartments, das derzeit im Frankfurter Stadtteil Sachsenhausen auf einem 2.500 m² großen Grundstück entsteht, an die Patrizia Immobilien AG verkauft. Als neue Produktklasse der LBBW Immobilien steht The Boh

Fotos: LBBW Immobilien



[…]