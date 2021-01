Die LBBW Immobilien Development GmbH ist mit einem weiteren Projekt im Mainzer Zollhafen am Start. Die Stuttgarter haben sich mit den beiden Baufeldern „Hafeninsel I“ und „Marina“ im nördlichen Bereich ein Filetstück am Yachthafen gesichert. Der Verkauf wurde noch kurz vor Weihnachten beurkundet und soll in diesem Quartal geclosed werden.…

[…]