Büroprojekt Marina B
LBBW Immobilien hisst Richtkrone im Mainzer Zollhafen
Im Mainzer Zollhafen erreicht die LBBW Immobilien den nächsten Meilenstein: Für das Büroprojekt Marina B wurde im Beisein von Oberbürgermeister Nino Haase und zahlreichen Projektbeteiligten Richtfest gefeiert. Das Gebäude ergänzt das gemischt genutzte Quartier um moderne Arbeitsflächen direkt am Wasser und stärkt die Entwicklung eines der dynamischsten Stadtareale von Mainz.
„Für Mainz stellt der Zollhafen weit mehr als ein neues Stadtviertel dar. Er steht für Mut zur Veränderung und für die Fähigkeit, Tradition und Zukunft miteinander zu verbinden, wie in diesem Fall mit dem Bürokomplex Marina B. Dieser zeigt, so wie der Rest des Zollhafens, wie wir als Stadt wachsen können, ohne unsere Wurzeln zu verlieren. Und genau deshalb ist der Zollhafen heute nicht nur ein Ort am Rhein – er ist ein echtes Aushängeschild für das moderne Mainz“, sagt Nino Haase, Oberbürgermeister der Stadt Mainz.
Marina B entsteht in unmittelbarer Wasserlage im Mainzer Zollhafen, einem der dynamischsten neuen Stadtquartiere der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt. Einst ein industriell geprägtes Hafenareal entwickelte sich hier in den vergangenen Jahren ein lebendiges Umfeld mit einer engen Verzahnung von Wohnen, Arbeiten und Freizeit.
Gemeinsam mit den benachbarten Projekten Rivage und Marina A prägt Marina B maßgeblich die weitere Ausgestaltung des Quartiers. Während die beiden anderen hochwertigen Wohnraum in direkter Rheinlage schaffen, ergänzt Marina B das Ensemble um moderne Arbeitswelten und vervollständigt damit das Zusammenspiel der unterschiedlichen Nutzungen im Zollhafen.
„Als LBBW Immobilien begleiten wir die Entwicklung im Mainzer Zollhafen seit vielen Jahren mit großer Überzeugung und haben das Privileg, diesen besonderen Ort mit insgesamt fünf Projekten aktiv und erfolgreich mitzugestalten“, sagt Marco Knopp, Sprecher der Geschäftsführung der LBBW Immobilien. „Marina B nimmt dabei eine zentrale Rolle ein: Sie steht für modernes Arbeiten direkt am Wasser, offen konzipiert sowie konsequent nachhaltig und zukunftsfähig geplant.“
Ein Großteil der Flächen ist bereits langfristig vermietet: Das international tätige Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen KPMG wird nach Fertigstellung rund 90 Prozent der Büroflächen beziehen. „Kleinere Standorte sind für uns eine bewusste strategische Entscheidung – sie fördern Nähe, Flexibilität und ein starkes Miteinander. Mit einer modernen, inspirierenden Arbeitsumgebung schaffen wir Raum für Wachstum, Zusammenarbeit und Transformation. Dank energieeffizienter Bauweise und nachhaltiger Konzepte gestalten wir eine verantwortungsvolle und zukunftsweisende Arbeitswelt – für unser Team und für die Umwelt“, sagt Ralf J. Baukloh, Regionalvorstand Mitte bei KPMG.
Besonderes Augenmerk liegt auf einer nachhaltigen Bauweise: Für Marina B wird eine DGNB-Zertifizierung in Gold angestrebt. Der Einsatz von Geothermie und Photovoltaik trägt dazu bei, den Energieverbrauch zu reduzieren und einen langfristig effizienten Gebäudebetrieb sicherzustellen.
„Ein Haus entsteht nicht nur aus Steinen und Balken, sondern aus Fleiß und Teamgeist. In Rekordzeit haben wir hier nicht nur gebaut, sondern alle Beteiligten erfolgreich zusammengebracht. Das Umfeld am Hafen erinnert uns daran, dass große Projekte oftmals dann reibungslos gelingen, wenn die notwendige Ruhe und der klare Kurs gegeben ist“, sagt Karl Arnolds, Vorsitzender der Geschäftsführung der Nesseler Bau GmbH.
Marina B und die Projekte Rivage und Marina A gehören zu den insgesamt fünf Bauprojekten der LBBW Immobilien im Mainzer Zollhafen. Bereits realisiert wurden das Projekt Dock1Mainz, das 2018 fertiggestellt wurde, sowie das Bürogebäude Rheinkontor, dessen Fertigstellung 2020 erfolgte.