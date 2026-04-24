LBBW Immobilien hisst Richtkrone im Mainzer Zollhafen

Im Mainzer Zollhafen erreicht die LBBW Immobilien den nächsten Meilenstein: Für das Büroprojekt Marina B wurde im Beisein von Oberbürgermeister Nino Haase und zahlreichen Projektbeteiligten Richtfest gefeiert. Das Gebäude ergänzt das gemischt genutzte Quartier um moderne Arbeitsflächen direkt am Wasser und stärkt die Entwicklung eines der dynamischsten Stadtareale von Mainz.

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