LBBW Immobilien feiert Richtfest für 221 Mikroapartments in Frankfurt

Visualisierung des Bohomian

Am vergangenen Freitag hat der Bauherr LBBW Immobilien gemeinsam mit den Handwerkern der Firma Adam Hörnig Baugesellschaft mbH & Co. KG das traditionelle Richtfest für the Bohomian gefeiert, das derzeit entlang des Ziegelhüttenweges im Frankfurter Stadtteil Sachsenhausen entsteht. Ralph Reinl, Polier bei Adam Hörnig erwähnt in seinem Richtspruch, dass mit der Errichtung des Rohbaus eine entscheidende Etappe auf dem Weg zur Fertigstellung des Gebäudes genommen wurde und ergänzt, dass the Bohomian ob seiner individuellen Architektur schon jetzt ein echter Hingucker ist. Die Entwurfsplanung lag dabei in den Händen von Burkhardt Architekten aus Überlingen am Bodensee.

„Wir freuen uns, dass wir heute nach rund einem Jahr Bauzeit planmäßig Richtfest für die 221 Mikroapartments feiern können“, sagte Dirk Neugebauer, Niederlassungsleiter Frankfurt der LBBW Immobilien Development GmbH, und bedankte sich insbesondere auch bei den Arbeitern, die den Rohbau im vorgegebenen Zeitplan routiniert und unfallfrei vorangetrieben haben.



Die zwischen 20 und 30 m² großen Apartments verteilen sich auf vier Vollgeschosse und ein Staffelgeschoss, die auf einem Grundstück von rund 2.500 m² entstehen. Das F-förmige Gebäude wird über einen zentralen Eingangsbereich mit Aufzugsanlage sowie zwei Treppenhäuser erschlossen. Es bietet neben den Apartments Gemeinschaftsräume im Erdgeschoss und im Staffelgeschoss sowie eine Washing Lounge im Untergeschoss. Des Weiteren gibt es eine Tiefgarage mit Platz für 47 Autos sowie 221 Fahrräder. Weitere acht Auto-Stellplätze gibt es im Freien, wobei hiervon fünf als Car-Sharing-Plätze ausgewiesen sind.



Es feierten v.l.n.r.: Achim Schnellbächer, Geschäftsführer, Adam Hörnig Baugesellschaft mbH & Co.KG, Walter Schaper, Oberbauleiter, Adam Hörnig Baugesellschaft mbH & Co.KG, Ralph Reinl, Polier, Adam Hörnig Baugesellschaft mbH & Co.KG, Dirk Neugebauer, Niederlassungsleiter Frankfurt, LBBW Immobilien Development GmbH und Patrick Zauner, Projektleiter the Bohomian, LBBW Immobilien Development GmbH



Mit the Bohomian spricht die LBBW Immobilien unterschiedliche Zielgruppen an. Ein Interior-Design-Konzept gibt innerhalb des Gebäudes Orientierung, etwa durch die Zuordnung einzelner Stockwerke zu optisch unterschiedlichen Themenbereichen. Großen Wert wurde auch auf eine optimale Flächennutzung der einzelnen vollmöblierten Apartments gelegt, denen die drei Gestaltungskonzepte the Classic, the Vintage und the Urban zugrunde liegen. Das Konzept für die gesamte Innengestaltung von the Bohomian stammt vom Frankfurter Büro spa. Schmidtploecker Architekten.



Läuft alles weiterhin nach Plan, können die ersten Apartments im Herbst dieses Jahres bezogen werden. Die Fertigstellung des Gebäudes ist für den Spätsommer geplant. Der Startschuss für die Vermietung erfolgt im April mit der Einrichtung einer Musterwohnung.



Mit der Entwicklung und Realisierung von the Bohomian hat die LBBW Immobilien ihre Präsenz in Frankfurt weiter ausgebaut. Nach den Rebstockhöfen, einem Gebäudeensemble mit 147 Mietwohnungen und rund 2.000 m² Einzelhandelsfläche [Rebstockpark entwickelt sich], und dem Projekt Das Edison, mit 54 Eigentumswohnungen, ist the Bohomian das dritte Projekt, das die LBBW Immobilien in rund drei Jahren in Frankfurt erfolgreich fertiggestellt hat.