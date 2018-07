LBBW Immobilien feiert Richtfest für 169 Wohnungen in Heidelberg

Am Freitag, 29. Juni 2018, wurde für die beiden Wohnensembles Urban Element (W 1.2) und Urban View (W 1.1), die derzeit in der Heidelberger Bahnstadt entstehen, Richtfest gefeiert. In Anwesenheit des Ersten Bürgermeisters der Stadt Heidelberg, Jürgen Odszuck, von Frank Berlepp, Geschäftsführer der LBBW Immobilien Management GmbH, Peter Dohmeier, Geschäftsführer der EGH Entwicklungsgesellschaft Heidelberg, den Architekten Holger Meyer, Geschäftsführer des Architekturbüros MSM Meyer, Schmitz-Morkramer und Uwe Hoegen, Geschäftsführer Baufrösche – Architekten und Stadtplaner GmbH sowie Gerald Lanzenberger, Direktionsleiter der Züblin AG in Karlsruhe, wurde am frühen Nachmittag der Richtkranz für die beiden Gebäude, in denen zusammen 169 Wohnungen realisiert werden, hochgezogen.

