LBBW Immobilien mit Business Campus Leo an der Startlinie

Dass es aktuell „einer der größten Mietverträge auf den Stuttgarter Büromarkt“ ist, den sie da unter Dach und Fach gebracht haben, verkünden LBBW Immobilien nicht ohne Stolz. Wer allerdings auf der anderen Seite des Tisches gesessen hat, sagen sie (noch) nicht. Nur soviel: Es ist ein „großes börsennotiertes Unternehmen“, das sich 80 Prozent der 9.000 m² Bruttogrundfläche gesichert hat, die LBBW Immobilien in einem ersten Bauabschnitt ihres „Leo – Business Campus Stuttgart“ realisiert. Der Spatenstich für die Bodenarbeiten wird in den nächsten Tagen gesetzt.

Insgesamt 28.500 m² sollen die drei Bürogebäude mit ihren fünf respektive sieben Geschossen schlussendlich vorhalten. Gebaut wird nach Plänen des Architekturbüros KSP Jürgen Engel Architekten – und zwar so, dass das Grundstück zwischen Prag- und Löwentorstraße mehrere Zugänge und separierte Adressen erhält. Beabsichtigter Effekt: Die Gebäude eigenen sich als Single-, ebenso wie als Multi-Tenant-Objekte.





Der geplante Business Campus Leo zwischen Prag- und Löwentorstraße.



Die Baustelle auf dem relativ innenstadtnahen 11.500 m² große Grundstück vis-à-vis des Löwentors wird vermutlich bis 2020 eine solche sein. Die Gebäude werden mit einer Tiefgarage unterkellert, die für 280 Stellplätze ausgelegt ist, und sie sollen nach DGNB zertifiziert werden. Als Co-Investor der LBBW Immobilien fungiert die SV Sparkassen Versicherung.



Neben dem Lautenschlager Areal, das die LBBW Immobilien derzeit in der Innenstadt realisiert [wir berichteten], ist Leo nun das zweite Projekt, mit welchem das Unternehmen in Stuttgart aktiv ist.