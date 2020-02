LBBW Immobilien Development ernennt Johannes Schlosser zum neuen Geschäftsführer

Johannes Schlosser

© 23photos.de

Johannes Schlosser (57) hat zum Jahresbeginn die Geschäftsführung der LBBW Immobilien Development GmbH übernommen und verantwortet nun alle Tätigkeiten des Unternehmens im süddeutschen Raum. Der vormalige Niederlassungsleiter Süd bildet gemeinsam mit Jens Kulicke und Ralf Mazur das Leitungsteam des Unternehmens.

.

Vor seinem Eintritt in die LBBW Immobilien-Gruppe im Juni 2017 war Schlosser rund neun Jahre bei der Deutschen Immobilien Chancen-Gruppe in Frankfurt tätig. Der in Kempen (bei Düsseldorf) geborene Schlosser ist Diplom-Bauingenieur und startete seine Karriere in Berlin als Projektmanager für Gewerbeimmobilien.